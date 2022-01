Koniec z corocznymi premierami Call of Duty. Microsoft na nowy pomysł na serię

Od kilkunastu lat, pod koniec każdego roku kalendarzowego jesteśmy świadkami kolejnych premier gier z serii Call of Duty. Ta niesłychana regularność może zostać niebawem zachwiana. Microsoft, który ogłosił niedawno przejęcie Activision Blizzard ma nowy pomysł na rozwój kultowej serii.

Według najnowszych informacji, które podał Jason Schreier - dziennikarz serwisu Bloomberg, Microsoft po zakończeniu operacji przejęcia Activision Blizzard (a więc najpóźniej do czerwca 2023 roku), będzie chciał zrezygnować z corocznych odsłon serii Call of Duty. Oznacza to, że "gigant z Redmond" będzie chciał zastosować taktykę, którą zastosował Ubisoft w przypadku serii Assassin's Creed. Po debiucie AC: Syndicate, francuski deweloper ujawnił, że zrywa z dotychczasową formułą wydawniczą serii. Pierwszym tytułem wydanym w nowym cyklu był Assassin's Creed Origins w 2017 roku. Od tamtej pory kolejne gry z uniwersum ukazują się nieregularnie.

Zobacz również:

Inside Activision Blizzard this week:

- Lots of cautious optimism about the merger and Kotick being gone

- Excitement for more creative freedom under Xbox

- Fear of layoffs

- Call of Duty could ditch the yearly release schedule

New story: https://t.co/QftblHXUzz