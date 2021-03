Koniec z czyszczeniem pojemnika w automatycznych odkurzaczach – Roidmi ma na to sposób

Automatyczny odkurzacz od Roidmi to propozycja dla zmęczonych czyszczeniem pojemnika w swoim urządzeniu i ceniących wygodę.

Spis treści

W dobie codziennego zabiegania oraz natłoku obowiązków, każde urządzenie przyspieszające wykonywanie codziennych obowiązków jest niemal na wagę złota. Dobrym tego przykładem jest choćby odkurzanie. Po co bowiem tracić cenny czas na sprzątanie, gdy odkurzacz może zrobić wszystko sam. Może nie do końca wszystko, jednak ludzka ingerencja jest w przypadku automatycznych odkurzaczy ograniczona do dokonania odpowiednich ustawień w aplikacji oraz do opróżnienia pojemnika po zakończeniu prac porządkowych, z tym, że to ostatnie również może zostać pominięte, a to za sprawą technologii zastosowanej przez Roidmi.

Szeroka gama produktów Roidmi daje spore możliwości wyboru

Chińskie znaczy dobre

Choć chińska firma Roidmi nie jest jeszcze zbyt rozpoznawalna na Polskim rynku, to jednak warto zwrócić na nią uwagę. Szczególnie ciekawie prezentuje się odkurzacz automatyczny marki, o nazwie EVE plus, w którym zastosowano sporo nowoczesnych rozwiązań.

Jedne z nich dotyczą m.in. nawigacji. EVE plus jest wyposażony w technologię nawigacji laserowej LDS4.0 i ekskluzywny, inteligentny system mapowania firmy Roidmi, który zapewnia duże możliwości planowania nawigacji, uwzględniającej nawet przypadkowe kolizje. Musimy jedynie zaplanować trasę, resztę zrobi odkurzacz

Długo i solidnie, czyli sprzątanie prawdę ci powietrza

Sprzęty tego typu mają przede wszystkim – sprzątać. Niby stwierdzenie to nie jest odkrywcze, jednak dość istotnie, ponieważ zakupione urządzenie musi działać zadowalająco, szczególnie, gdy chodzi o sprzątanie. W przypadku Ridmi EVE plus, wysoki poziom pracy odkurzacza zapewnia m.in. siła ssania, wynosząca 2700 Pa oraz poruszająca się w dół szczotka rolkowa, zapewniająca mopowanie w kształcie litery Y, a tym samym większą dokładność sprzątania. Wszystko to uzupełnione o zbalansowane i różnorodne kombinacje trybów czyszczących.

Duży plusem EVE plus jest też solidne i wytrzymałe wykonanie tego odkurzacza automatycznego, a także długi czas jego pracy, gdyż jest on w stanie funkcjonować do 250 minut na jednym ładowaniu.

Rozwiązania dla lubiących wygodę

Wszystko powyższe brzmi ciekawie, jednak tym, co wyróżnia ten sprzęt firmy Roidmi jest jego czyszczenie. Nie ma chyba posiadacza automatycznego odkurzacza, który twierdziły, że czyszczenie jego pojemnika na odpady po sprzątaniu jest przyjemne. EVE plus wychodzi więc naprzeciw potrzebom konsumentów i w zestawie znajdziemy stację dokującą, nie ograniczającą się jedynie do ładowania urządzenia.

Została ona bowiem wyposażona na specjalny pojemnik na nieczystości oraz nowoczesny system odpylający. Oznacza to, iż po zakończeniu sprzątania odkurzacz powraca do stacji, która po zadokowaniu automatycznie wysysa z jego pojemnika zebrany kurz z mocą 23Kpa (odpowiednik wysokiego ciśnienia słupa wody 2,3 M), umieszczając go następnie w dodatkowym, wbudowanym pojemniku. Ten z kolei jest w stanie pomieścić kurz z miesiąca sprzątania, wyraźnie ograniczając potrzebę naszej interakcji.

Nowoczesny system wysysania kurzu do odrębnego pojemnika

Dzieje się tak za sprawą specjalnie zamontowanego wentylatora, który po uruchomieniu wytwarza ogromne podciśnienie powietrza w kanale powietrznym, przenosząc kurz z pojemnika głównego urządzenia do tego, znajdującego się w stacji dokującej. Dodatkowo, po wyssaniu nieczystości z odkurzacza, automatycznie rozpocznie się proces sterylizacji jego wnętrza ozonem w celu oczyszczenia i dezodoryzacji.

Jakość w stosunku do ceny

Warto zaznaczyć, że zainteresowanych nabyciem automatycznego odkurzacza często odstręczają ceny urządzeń. Niestety nie zapowiada się, aby w najbliższym czasie koszta związane z zakupem tego typu sprzętów miały się zmniejszyć. Jednak popyt oraz rozrastający się rynek tego typu urządzeń sprawiają, że pojawia się coraz więcej modeli, które możemy dostosować do naszych wymagań oraz zasobności portfela. Takim przykładem jest choćby właśnie EVE plus, ponieważ posiada parametry często charakterystyczne dla automatycznych robotów sprzątających z tzw. „wyższej półki”, oferujące je jednak w bardziej przystępnej cenie.

Sporo zalet w małym urządzeniu

Wszystko to sprawia, iż podczas zakupu automatycznego odkurzacza warto rozważyć EVE plus firmy Roidmi. Szczególnie, gdy lubimy wygodę i ułatwienia w codziennym sprzątaniu.