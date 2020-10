Koniec z darmowym Netflixem!

Jeżeli do tej pory nie korzystaliście z Netflixa, to już na pewno nie wypróbujecie go za darmo. Wielkie zmiany w serwisie VOD.

Darmowy okres próbny jest typową ofertą stron polegających na subskrypcji, pozwala on zapoznać się nowym konsumentom z usługami danej witryny. Następstwem takiej polityki jest często po prostu wykup abonamentu - a o to chodzi dostawcom. Jednak, niestety, system bezpłatnych okresów próbnych ma pewną lukę, która często prowadzi do nadużyć.

Do tej pory Netflix umożliwiał darmowy dostęp do swojej biblioteki filmów i seriali, jednak od teraz to się zmieniło. Co prawda, przedstawiciele platformy nie wydali oficjalnego oświadczenia, jednak domyślamy się powodów zmiany polityki. Prawdopodobnie oferta dla nowych użytkowników była wykorzystywana zbyt wiele razy. Do rejestracji darmowego konta potrzebny był tylko adres e-mail i podpięta karta kredytowa, którą szybko można było odpiąć przed końcem okresu próbnego. Takim sposobem konsument korzystał z platformy za darmo przez miesiąc, a jeżeli posiadał kilka adresów e-mail, to mógł powtarzać to bez końca.

Wygląda na to, że Netflix miał świadomość takiego procederu i zdecydował się go ukrócić. Od teraz można wykupić dostęp do platformy w cenie 50% niższej niż normalnie przez pierwsze dwa miesiące.

