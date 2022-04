Koniec z dzieleniem kont na Netflix, w serwisie pojawią się reklamy. Sprawdź, od kiedy

Netflix przechodzi do ofensywy w walce z dzieleniem kont. Streamingowy gigant ma w planach również wprowadzenie reklam.

Netflix ma za sobą najgorszy kwartał od ponad 10 lat. Firma po raz pierwszy od dekady zanotowała spadek widzów. Choć jest on niewielki (około 200 tysięcy użytkowników mniej), to dla włodarzy streamingowego giganta jest to spore rozczarowanie. Szczególnie, że jeszcze kilka miesięcy temu Netflix zakładał, iż w pierwszym kwartale 2022 roku osiągnie wzrost na poziomie 2,5 miliona nowych widzów. Włodarze serwisu zapowiedzieli, że mają zamiar dalej walczyć o nowych użytkowników, jednak czynią to w najgorszy możliwy sposób.

Koniec z dzieleniem kont na Netflix

Dzielenie kont Netflix w celu obniżenia miesięcznego abonamentu jest dość częstym procederem. Choć platforma VOD pozwala na korzystanie z jednego konta przez kilka osób, to dotyczy to tylko mieszkańców jednego gospodarstwa domowego. Netflix do tej pory byś dość pobłażliwy w stosunku do osób, które udostępniają Netflix tylko po to, aby zmniejszyć cenę abonamentu i nie mieszkały razem. W najbliższej przyszłości ma się to jednak zmienić. Włodarze firmy już wcześniej poinformowali, że pracują nad nowymi, systemowy rozwiązaniami tego problemu. Na wybranych rynkach rozpoczęły się już nawet testy nowych funkcji, które mają zapobiegać dzieleniu się dostępem do serwisu przez widzów z różnych gospodarstw domowych. Teraz wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach zostaną one zastosowane globalnie, w tym także w Polsce.

Udostępnianie prawdopodobnie pomogło w napędzaniu naszego wzrostu dzięki temu, że coraz więcej osób korzysta z Netflixa. Zawsze staraliśmy się ułatwić użytkownikom dzielenie się usługą w obrębie jednego gospodarstwa domowego, wprowadzając takie funkcje, jak choćby profile. Choć funkcje te były bardzo popularne, wprowadzały zamieszanie co do tego, kiedy i w jaki sposób można udostępniać Netflix innym gospodarstwom domowym. Istnieje szeroki zakres zaangażowania, jeśli chodzi o współdzielenie gospodarstw domowych, od wysokiego poziomu oglądalności po sporadyczne oglądanie. Chociaż nie będziemy w stanie zmonetyzować tego wszystkiego już teraz, wierzymy, że jest to duża szansa w perspektywie krótko- i średnioterminowej - Netflix.

Pomimo docenienia zalet możliwości dzielenia się dostępem do kont Netflix, Greg Peters dyrektor do spraw operacyjnych w Netflix nie pozostawia złudzeń, że w niedalekiej przyszłości jego firma będzie chciała wprowadzić zmiany, które ograniczą możliwości udostępnia haseł osobom spoza gospodarstwa domowego.

Próbujemy znaleźć wyważone podejście, które pozwoli naszym członkom przejąć odpowiedzialność. To zajmie trochę czasu, aby to dopracować i osiągnąć odpowiednią równowagę. Jestem przekonany, że przez około rok będziemy wprowadzać zmiany, a następnie je wdrażać - Greg Peters.

Niższy abonament i reklamy

Netflix chce wprowadzić tańszy abonament, ale z reklamami... (fot. Netflix)

Netflix ma jeszcze jeden pomysł na zachęcenie nowych użytkowników do korzystania ze swojej platformy - tańszy abonament. Obecni, za najtańszy pakiet Netflix trzeba w Polsce zapłacić co najmniej 29 złotych. Tańszy abonament oznaczałby zejście poniżej tej kwoty, co faktycznie mogłoby zachęcić nowych widzów. Niestety, decydenci firmy już zapowiedzieli, że mniejsza cena wiązać się będzie z koniecznością oglądania reklam. Ja będzie to działać w praktyce i kiedy trafi do Polski? Tego jeszcze nie wiemy.

