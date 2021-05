Koniec z irytującą weryfikacją CAPTCHA?

Wykonanie testu CAPTCHA zajmuje nam średnio 32 sekundy. Przyjmując, że 4,6 miliarda użytkowników Internetu natrafia na CAPTCHA co dziesięć dni, oznacza to zmarnowanie 500 lat życia każdego dnia, na udowodnienie usłudze sieciowej, że nie jesteśmy robotami. Cloudflare chce z tym skończyć.

CAPTCHA to testy, które na pewno wypełniałeś logując się do jakiejś usługi i które irytowały Cię, gdy nie mogłeś odczytać dziwnego napisu lub znaleźć wszystkich okienek, na których widać było np. sygnalizację świetlną. CAPTCHA irytuje nie tylko Ciebie, ale i firmy. Po frustrującym procesie klikania odpowiednich kwadratów w układance, często sprawia, że użytkownicy opuszczają stronę. Cloudflare proponuje inne rozwiązanie. Już rok temu firma nie była zadowolona z reCAPTCHA Google i przeniosła się do hCAPTCHA, co okazało się niewystarczające. Teraz udowadnianie swojego człowieczeństwa ma polegać na dotykaniu lub patrzeniu na urządzenie, którego używasz.

Będzie to tzw. kryptograficzne poświadczenie osobowości. Firma testuje zaufane klucze bezpieczeństwa, które są wyspecjalizowanymi urządzeniami USB i stały się popularnym wyborem do uwierzytelniania wieloskładnikowego obok menedżerów haseł. Mówiąc prościej, po zaznaczeniu opcji Jestem człowiekiem, będziesz podłączał urządzenie weryfikujące lub w przyszłości zbliżać telefon do komputera w celu przekazania podpisu za pomocą NFC. Przedsiębiorstwo zakłada, że nie będzie to trwało dłużej niż 5 sekund. Póki co, jest to eksperyment działający tylko z Yubikeys Yubico, Thetis Fido U2F i HyperFIDO, a inne klucze uwierzytelniające mają się dopiero pojawić. Czy rozwiązanie to rzeczywiście udowadniałoby, że użytkownik nie jest botem? Jeśli chcesz sprawdzić jak działa proponowana przez Cloudflare funkcja w wersji beta, kliknij tutaj.

