Koniec z kupowaniem nowych telefonów. W tym roku stawiam na odnowionego smartfona

Można zjeść ciastko i mieć ciastko - kupić telefon, który jest tańszy, szybszy od nowych propozycji w tej samej cenie, z gwarancją, a do tego ma zdecydowanie lepszy wpływ na środowisko. Wystarczy postawić na odnowione smartfony.

Spis treści

Rozpoczyna się nowy rok, wraz z nim wiele osób stawia sobie postanowienia i życzenia. Są one duże i małe, ważne i te dość błahe. Myślimy też o naszych planach na kolejne 12 miesięcy. Kuszę przyznać, że trudno mi się powstrzymać i mój mózg dość szybko wędruje do planów dotyczących nowego telefonu.

Na tę chwilę nie zdecydowałem jeszcze, jaki model trafi w moje ręce. Mam jednak duże postanowienie - wiem już, skąd ten telefon będzie. Z kilku powodów, zarówno tych finansowych, jak i etycznych, po raz kolejny postanowiłem kupić odnowiony smartfon i znowu będę zachęcał, abyście robili tak samo.

Zobacz również:

Już w tym artykule przekonywałem, że kupowanie używanych i odnowionych telefonów to najlepsza opcja dla większości osób. Teraz jednak zdecydowałem się konkretnie na opcję odnowioną - oto dlaczego.

Nowe telefony są koszmarnie drogie (i będą jeszcze droższe)

Pierwszym i najbardziej oczywistym powodem kupowania odnowionej elektroniki jest cena nowych produktów. Z roku na rok smartfony stają się coraz droższe. Kiedy Apple zapowiedziało, że iPhone X w 2017 roku będzie pierwszym telefonem kosztującym 1000 dolarów (nie licząc wcześniejszych wersji limitowanych), wiele osób pukało się w głowę i zastanawiało, jak można tyle wydać na telefon. Już teraz taka cena nie dziwi nikogo, a najdroższe flagowce osiągają już zdecydowanie wyższe pułapy cenowe.

Fot. Flickr

Powodów jest co najmniej kilka. Składa się na to rosnąca inflacja, szybujące koszty produkcji, jak i jej coraz większe skomplikowanie, a także ostatnie wydarzenia na świecie, które jeszcze bardziej gwałtownie zwiększyły globalne ceny (takie jak wojna w Ukrainie czy też pandemia COVID-19). Oczywiście na to wszystko nakładają się także wysokie marże producentów smartfonów, którzy szukają po prostu wszystkich sposobów, aby zarobić jak najwięcej.

Oczywiście można celować w smartfony ze średniej półki czy też te budżetowe - średnia półka często nie traci wiele względem falowców i oferuje znacznie lepszy stosunek ceny do jakości. Jednak nadal te telefony otrzymują najnowsze funkcje dopiero po kilku latach w porównaniu do najwyższej półki. Sposobem na tańszy i szybszy dostęp do wszystkich możliwości nie jest więc średnia półka, tylko raczej odnowione flagowce.

Nowe smartfony mają tragiczne skutki dla środowiska

Jest jednak jeszcze inna wada nowych smartfonów, o którą każdy z nas powinien się troszczyć - ich ogromny negatywny wpływ na środowisko. Produkcja elektroniki odpowiada za sporą część emisji szkodliwych substancji do atmosfery, nie wspominając już o zniszczeniach powodowanych przez wydobywanie surowców potrzebnych do ich zmontowania. Tutaj często flagowce nie są nawet największym problemem - im tańszy telefon, tym większe oszczędności w jego wykonywaniu, więc proces produkcji gorszej jakości i bardziej nastawiony na oszczędzanie, a nie minimalizowanie klimatycznych skutków.

Fot. Wikimedia Commons

Jeszcze inną kwestią jest problem utylizacji starszych smartfonów. Większość z nich wcale nie zostaje poddana recyklingowi lub nie wchodzi do drugiego obiegu. Trafia raczej na wysypiska śmieci. Tam powolnie się rozkładają, zanieczyszczając chemikaliami ziemię i często też wody gruntowe. Można temu zaradzić, zwiększając popyt na odnowione smartfony, które nadal mają w sobie wystarczająco dużo mocy obliczeniowej, aby świetnie spełniać swoje funkcje. Jeśli kupowanie odnowionych smartfonów ma, chociaż w mikroskopijnym stopniu zmniejszyć negatywny wpływ przemysłu technologicznego na środowisko - zdecydowanie warto to zrobić.

Czy odnowione smartfony to na pewno dobry pomysł?

Niestety wiele osób nie jest przekonanych do kupowania smartfonów używanych. Trzeba przyznać, że wyszukiwanie ich na własną rękę na platformach typu allegro może być stresujące, trudne czy po prostu pracochłonne. To właśnie dlatego opcje odnowione, które kupujemy od dobrze znanych firm, są tak świetnym pomysłem - łączą w sobie wygodę kupowania w sklepie z zaletami rynku używanego.

Jeszcze kilka lat temu odnowione smartfony były praktycznie niespotykane w Polsce. Dzisiaj co prawda nadal ten rynek nie jest tak duży, jak np. w USA, jednak wybór jest już zdecydowanie większy. Do naszej dyspozycji są nie tylko znane platformy takie jak Refurbed, Swappie czy Luxtrade, ale nawet niektórzy operatorzy komórkowi - szczególnie Orange - mają w swojej ofercie odnowione propozycje.

Na czym jednak polega takie odnowienie? Najczęściej są to telefony używane, które firma otrzymuje na podstawie tzw. trade-in, czyli odkupu starego urządzenie w zamian za rabat na nowe. Następnie są one odnawiane, czyli najczęściej mają wymieniane baterie, jeśli zachodzi taka potrzeba także ekrany, obudowy czy inne części. Tak przygotowany telefon dostaje jedną z kilku ocen określających jego ogólną kondycję i zostaje przeznaczony do sprzedaży.

Co więcej, dzięki temu procesowi firmy są w stanie zapewnić nam gwarancję na kupowany sprzęt, a także profesjonalny serwis - coś, czego nie doświadczymy, kupując zwykłe używane egzemplarze z rąk prywatnych. Odnowione sztuki łączą więc oszczędności znane z rynku używanego z pewnością zakupu i gwarancją egzemplarzy zupełnie nowych.

Dwa bonusy w jednym - kupujesz telefon i tańszy, i szybszy

Warto także spojrzeć na stosunek ceny do jakości. Telefony odnowione mogą pochwalić się cenami, których na próżno możemy szukać nawet na największych promocjach nowych wersji. Często zdarza się, że w cenie nowego średniaka możemy kupić już rocznego flagowca. Dzięki temu za podobną kwotę dostajemy telefon, który będzie miał mocniejszy procesor, ale też lepszą technologię wyświetlacza, prawdopodobnie więcej pamięci wewnętrznej, lepsze aparaty czy funkcje z najwyższej półki, które nawet do segmentu średniaków trafiają z o wiele większym opóźnieniem.

Fot. Flickr

Stoimy więc przed ciekawym wyborem - możemy albo kupić nowego średniaka, który pod każdym względem bezie gorszy, albo odnowiony flagowiec sprzed roku, który i podzespołami, i funkcjami bije tego średniaka na głowę, również jest objęty gwarancją, a na dodatek kosztuje praktycznie tyle samo. Nie ma tez tak negatywnego wpływu na środowisko, a jego zakup jest praktycznie tak wygodny, jak wzięcie nowego telefonu ze sklepowej półki. Czego tu nie lubić?

Oczywiście zrozumiałe jest to, że niektórzy po prostu nie lubią mieć używanych rzeczy. Ja do tych osób nie należę, ale jest to na pewno jakiś argument. Jednak jeśli nie jesteście kategorycznie przeciwni temu pomysłowi, odnowione smartfony to idealny pierwszy krok!

Warto też pomyśleć o kupieniu używanego telefonu

Oczywiście kolejnym krokiem będzie po prostu kupowanie telefonów używanych. Wiele osób korzysta ze swoich smartfonów w sposób bardzo uważny, od razu po zakupie zakładając ochronkę na wyświetlacz oraz etui, więc nawet telefony z prywatnych rąk mogą być w praktycznie idealnym stanie.

Tutaj oczywiście będziemy musieli spędzić więcej czasu - to dlatego ja w tym roku decyduję się na zakup odnowiony, nie prywatnie używany. Jednak ciężko zaprzeczyć temu, że jest to najbardziej oszczędna i opłacalna opcja. Jeśli więc chcecie spróbować swoich sił, zapraszamy do naszego poradnika, w który mamy kilka dobrych rad dla osób szukających świetnych okazji na rynku używanych telefonów.