Koniec z nielimitowanym miejscem w Zdjęciach Google!

Google nie będzie już oferować nielimitowanej przestrzeni na nasze zdjęcia. Czy jest się o co martwić? Co ze starymi fotografiami?

Pięć lat temu Google zaszokowało rynek i udostępniło opcję darmowego przechowywania niezliczonej ilości zdjęć oraz filmów w usłudze sub220070" target="_blank" class="link">Zdjęcia Google. Jedynym ograniczeniem była konieczność włączenia kompresji zdjęć. Niestety wyszukiwarkowy gigant przekazał, że dłużej nie będzie pozwalać na przechowywanie nielimitowanej ilości zdjęć i filmów za darmo.

Zdjęcia Google Źródło: techadvisor.co.uk

Google zacznie pobierać opłaty po zapełnieniu darmowych 15 GB na Dysku Google. Firma poinformowała, że zmiany wejdą w życie 1 czerwca 2021 roku. Wiążą się one z modyfikacjami na Dysku Google i migracji do Google Workspace.

Na szczęście wszystkie zdjęcia i filmy przesłane przed 1 czerwca nie będą liczone do naszej przestrzeni. Oznacza to, że darmowe 15 GB będzie zajmowane dopiero przez fotografie i pliki wideo przesłane po 1 czerwca 2021 roku.

Google poprzez swoją decyzję traci asa w rękawie, który zachęcał użytkowników do zakupu Google Drive. Nie musieli się oni martwić o pojemność swojego dysku, która nie była zajmowana przez zdjęcia i pliki wideo.

Co ciekawe posiadacze smartfonów Google Pixel nadal będą mogli przesyłać nieograniczoną ilość fotografii do Zdjęć Google.

Google tłumacząc się ze swojej decyzji przekazuje, że 80% użytkowników w przeciągu ostatnich trzech lat nie wykorzystało 15 GB darmowego miejsca na Dysku Google na swoje zdjęcia.

W aplikacji Zdjęcia Google pojawią się nowe banery informujące o zmianach. Google wprowadzi także narzędzie do usuwania podobnych zdjęć i niepotrzebnych zrzutów ekranu. Pojawi się także kalkulator pokazujący, jaką ilość plików przesyłamy do usługi. Pozwoli on na oszacowanie, kiedy skończy się nam miejsce.

Miejsce na Dysku Google możemy zwiększyć za pośrednictwem pakietów Google One#. Za 8,99 zł miesięcznie otrzymamy 100 GB, za 13,99 zł miesięcznie 200 GB, a za 46,99 zł miesięcznie 2 TB.

Źródło: theverge.com