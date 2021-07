Koniec z pękniętymi ekranami - nowa technologia w drodze!

Indyjscy naukowcy być może znaleźli rozwiązanie problemu ciągle pękających i rysujących się ekranów. Ich najnowsze odkrycie może zrewolucjonizować produkcję wyświetlaczy!

Prace nad różnego rodzaju materiałami zdolnymi samodzielnie naprawiać swoją strukturę po uszkodzeniu trwają już od dekad. Mogliśmy usłyszeć o pływających robotach, które są w stanie naprawiać się, wynalezionych przez amerykańskich naukowców z American Chemical Society oraz o piance, która pozwala robotom na naprawę oraz wyczuwanie przedmiotów, stworzonej przez członków Narodowego Uniwersytetu Singapuru.

W ciągu ostatnich kilku lat pojawiały się mniej lub bardziej wiarygodne informacje o szkłach, które były w stanie samoczynnie naprawić ewentualne rysy na swojej powierzchni. Takie wiadomości zawsze czytaliśmy z przymrużeniem oka i traktowaliśmy je raczej jako melodię przyszłości.

Zobacz również:

Jak się jednak okazuje, taka technologia może być bliżej, niż wszystkim się wydaje. Naukowcy z Indyjskiego Instytutu Nauki, Edukacji i Badań w Kalkucie oraz Indyjskiego Instytutu Technologii w Kharagpur być może wynaleźli właśnie materiał, który będzie idealny dla urządzeń mobilnych, takich jak smartfony. Efektem ich pracy jest przezroczysty materiał, który jest niezwykle wytrzymały oraz jest w stanie samoistnie naprawić pęknięcia na swojej powierzchni.

Naukowcy wytworzyli najtwardszy samonaprawiający się materiał na świecie. Jest to organiczny krystaliczny materiał z niezwykłą molekularną strukturą, która pozwala cząsteczkom na samodzielną naprawę i powrót do pierwotnego stanu po uszkodzeniu. Badacze tworzyli zarysowania o różnej głębokości na powierzchni tworzywa za pomocą igły i obserwowali jak rysy znikały w ciągu sekundy po odsunięciu igły.

Tak jak wspomnieliśmy, badania nad materiałem zdolnym do samodzielnej regeneracji nie są w świecie nauki niczym nowym. Do tej pory jednak skupiano się głównie na ich zastosowaniu w kwestii bezpieczeństwa i inżynierii. Większość z nich jest jednak dość miękka, przeważnie nie posiada określonego kształtu i wymaga impulsu z zewnątrz - źródła światła, lub ciepła - który pomaga im w powrocie do pierwotnego stanu.

Nasz materiał jest blisko dziesięć razy twardszy od innych - zapewnia doktor nauk chemicznych Chilla Malla Reddy, który przewodził badaniom - do tego ma przezroczystą i dobrze zorganizowaną strukturę wewnętrzną, która jest pożądana w większości zastosowań optycznych i elektronicznych – dodał.

Naukowcy wytworzyli małe kryształki w kształcie igły o długości 1-2 mm i szerokości 0.1-0.2 mm. Kiedy na powierzchni z nich zbudowanej pojawiało się pęknięcie, przyciąganie wytwarzane pomiędzy kryształkami sprawiało, że zostało ono natychmiast naprawione. Organiczny materiał z których są stworzone należy do kategorii kryształów piezoelektrycznych, które są w stanie zmienić energię mechaniczną w elektryczną i odwrotnie.

Źródło: www.telegraphindia.com

No dobrze, ale jakie jest jego praktyczne zastosowanie? Tak jak wspomnieliśmy, materiał, na który składają się kryształki jest przezroczysty oraz niezwykle wytrzymały. Wydaje się więc idealny do wykorzystania do w produkcji urządzeń elektronicznych z dużymi ekranami, które często poddawane są uszkodzeniom, takim jak np. smartfony i tablety. Naukowcy zakładają, że w przyszłości znajdą praktyczne zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku dla wynalezionego właśnie materiału.

Czy oznacza to koniec ciągle pojawiających się rys i pęknięć na ekranach naszych telefonów? Wydaje się to bardziej prawdopodobne niż kiedykolwiek wcześniej, jednak zapewne minie jeszcze trochę czasu, zanim ta technologia zacznie być wykorzystywana na masową skalę. Możemy też zakładać, że ewentualna cena pierwszych urządzeń w nią wyposażonych nie będzie niska.

Zobacz także: Aplikacje i Gry na Androida za darmo. Promocje, obniżki, przeceny [20.07.2021]

Źródło: www.telegraphindia.com