Koniec z serią Mi! Co robi Xiaomi?

Xiaomi zdecydowało przestać wypuszczać urządzenia z serii Mi! Co dalej?

Chiński producent od teraz nie zaprezentuje żadnego urządzenia pod nazwą Mi, która do tej pory funkcjonowała na większości rynków poza Chinami.

Nie oznacza to oczywiście, że Xiaomi izoluje się od reszty świata i od tej pory przestanie prezentować swoje produkty poza Chinami. Jest to jedynie zmiana w nazewnictwie poszczególnych urządzeń. Jak podał portal XDA-Developers, już od trzeciego kwartału tego roku Xiaomi planuje ujednolicić to, jak ich smartfony nazywają się zarówno w Chinach, jak i w pozostałych państwach. Już niedługo zamiast nazwy Mi, smartfony i tablety pojawią się pod nazwą Xiaomi.

Od teraz w całym ekosystemie chińskiego producenta funkcjonować będą tylko dwie nazwy: Xiaomi oraz Redmi. Czym będą się różnić? Poza oczywistą różnicą w logotypach znajdujących się na urządzeniach będą także reprezentować dwie osobne gałęzie rozwoju firmy. Urządzenia Xiaomi mają zaoferować najnowsze możliwe rozwiązania technologiczne w klasie premium. Z kolei Redmi mają być przeznaczone dla osób z nieco mniej zasobnymi portfelami i wciąż oferować ciekawą konstrukcję i zastosowaną technologię.

Xiaomi zapowiedziało już, że 15 września odbędzie się duże wydarzenie, na którym zaprezentowane zostaną nowe produkty chińskiego producenta. Spodziewamy się, że tego dnia zaprezentowana zostanie nowa seria smartfonów Xiaomi 11T. Możliwe, że podczas tego wydarzenia chińska firma oficjalnie ogłosi także zmiany w nazewnictwie swoich produktów.

Źródło: xda-developers.com