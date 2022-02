Koniec z wersjami beta Minecrafta. Zastąpią je edycje Preview

Czym jest Minecraft Preview? To wersja gry, która pozwala podejrzeć zmiany, jakie będą wprowadzone w Minecraft: Bedrock Edition.

Minecraft: Bedrock Edition to mocno rozwijana przez Mojang edycja gry, która co jakiś czas ma nową wersję beta. Niestety, takie edycje są ograniczone do niektórych platform, przez co nie wszyscy mogą z nich skorzystać. Jednak to przechodzi do historii. Więcej wydań beta nie będzie, a zastąpi je Minecraft Preview. Od razu uprzedzam: to coś innego, niż Bedrock Edition. Pojawi się na początku na systemie Windows oraz urządzeniach z iOS, a potem na Xbox i w wersji dla systemu Android. Kolejne wersje zostaną udostępnione w przyszłości dla PlayStation oraz Nintendo Switch.

Co daje Minecraft Preview? Osobne możliwości testowania nadchodzących buildów oraz grania w oficjalne, stabilne wydania gry. Będą to dwie osobne instancje Minecrafta. W zależności od platformy różnić się ma dostęp do zabawy. Na iOS pojawi się przez iOS TestFlight, na Xbox i Windows otrzyma ją każdy posiadacz Minecraft: Bedrock Edition oraz osoby korzystające z Xbox Game Pass. W Windows pojawi się również w launcherze gry. Gracza w Preview będą mogli bawić się multiplayer, ale nie z graczami korzystającymi z Bedrock Edition.

Fot.: Mojang Studios

Jeśli masz Windows 10 lub Windows 11, możesz już pobrać Preview. Gra jest gotowa do instalacji w Microsoft Store.

Źródło: Windows Central