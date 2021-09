Koniec złącza Lightning? Unia Europejska chce ujednolicić przepisy!

Czy Apple będzie musiało w końcu dopasować się do reszty świata?

O pomyśle ujednolicenia standardu ładowarek w urządzeniach mobilnych, który chce przeforsować parlament Unii Europejskiej słyszymy od dawna. Pierwsze plany na jego realizację zaczęły powstawać już nawet w 2011 roku. Już wtedy większość producentów smartfonów podpisała stosowne porozumienie w tej sprawie.

Wszystko zaczęło jednak nabierać tempa dopiero w tym roku. Nie tak dawno temu informowaliśmy was o tym, że europosłowie mogą w końcu zasiąść do głosowania w tej sprawie. Jak podaje agencja Reuters posłowie już jutro, czyli 23 września, mają głosować w sprawie ujednolicenia ładowarek w smartfonach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej. Wedle danych z raportu z 2018 roku blisko połowa urządzeń wymaga ładowarki z kablem microUSB, 29 procent używa standardu USB Typu C, a 21 procent wykorzystuje złącze Lightning, czyli są to smartfony Apple. Zakładamy jednak, że z biegiem czasu i popularyzacją standardu USB Typu C w urządzeniach w ostatnich latach te proporcje uległy zmianie.

Zobacz również:

Na ewentualnych zmianach najbardziej ucierpieć może Apple. Gigant z Cupertino od lat wykorzystuje złącze Lightning i czerpie z tego lukratywne korzyści, mimo iż przyzwyczaił nas, że ładowarek w pudełkach sprzedażowych iPhone'a nie znajdziemy. Otrzymuje bowiem procent od każdego akcesorium sprzedanego przez firmy trzecie. Nowe przepisy, jeżeli zostaną przegłosowane przez parlament Unii Europejskiej, mogą oznaczać, że te przychody znikną.

Jak Apple zamierza na to zareagować? Pojawiają już się pierwsze plotki mówiące o tym, że amerykańska firma chce wprowadzić standard USB Typu C w swoich urządzeniach. Ma to jednak nastąpić nie wcześniej niż za kilka lat. Innym z rozwiązań może być więc obejście nowych przepisów i produkowanie iPhone'a bez jakichkolwiek gniazd. Producent polegałby wtedy jedynie na ładowarkach bezprzewodowych i rozwiązaniu MagSafe.

Zobacz także: Apple Watch Series 7 - wszystko co wiemy tuż po premierze.