Konkurencją dla MacBooka Air mają być nowe... Chromebooki!

Google ponownie zamierza zabłysnąć na rynku komputerów. Firma szykuje konkurencje dla MacBooka. Kiedy pojawi się Chromebook z autorskim procesorem?

Apple w zeszłym roku zdecydowało się na całkowite porzucenie platformy x86 i zaczęło stosować autorskie układy z rodziny Apple M. Rok później Google poinformowało, że również rozpocznie produkcję autorskich procesorów. W przypadku wyszukiwarkowego giganta chodzi o procesor Tensor, który będzie konkurentem dla Apple A15. Układ trafi do najnowszych smartfonów z rodziny Pixel 6, które zadebiutują w przyszłym miesiącu.

Google Tensor Źródło: techadvisor.co.uk

Okazuje się jednak, że procesor Tensor z nadchodzących Pixel to dopiero rozgrzewka. Google podobnie jak Apple na poważnie myśli o stosowanie układów produkowanych na własne potrzeby.

Zgodnie z najnowszymi plotkami wyszukiwarkowy gigant może przyjąć podobną strategię do swojego konkurenta. Google myśli właśnie o autorskich procesorach, które w przyszłości mają trafić do Chromebooków.

Wizja jest na razie dosyć odległa. Nikkei przekazuje, że pierwszy komputer wyposażony w autorski procesor firmy Google może zadebiutować na rynku dopiero w 2023 roku.

Nadchodzący układ może bazować na procesorze Tensor, ale z pewnością zaoferuje wyższą wydajność. Bardzo prawdopodobne jest, że Google sięgnie po architekturę ARM, która staje się coraz popularniejsza a rynku komputerów osobistych.

Chip projektowany przez Google zapewne dostosowany zostanie do potrzeb komputerów typu Chromebook. Oznacza to, że firma powinna przełożyć energooszczędność nad wydajność. Możemy spodziewać się zatem komputerów, które do działania nie będą potrzebować chłodzenia. W zamian za nieco niższą wydajność nowe Chromebooki powinny zaoferować rewelacyjne czasy pracy na baterii.