Konkurs Redroad Color Design: koloruj i wygrywaj!

Stwórz idealny odkurzacz w konkursie Redroad Color Design i wygraj MacBooka Pro 13" oraz inne wyjątkowe nagrody.

Nagrody w konkursie

Weź udział w niesamowitym globalnym konkursie Redroad Color Design i wykaż się kreatywnością tworząc idealny odkurzacz Redroad V17.

Wiele marek sprzętu AGD, w tym Redroad, odrzuca smutne barwy czerni, bieli i szarości, aby nadać naszym mieszkaniom nowej energii. Firma zachęca do wyrażenia swojego stylu zapewniając otwartą platformę do kreowania swoich pomysłów. Nowy konkurs pobudzi nasze poczucie estetyki i sprawi, że odkurzacz stanie się nie tylko sprzętem domowym, ale i designerskim dodatkiem.

Udział w tym wyjątkowym konkursie jest bezpłatny i wymaga jedynie Twojej kreatywności.

Do wygrania między innymi: MacBook Pro 13", maszyna Mobifitness, mop elektryczny Redkey W10, elektryczna szczoteczka do zębów Oclean X Pro Elite, kupony do sklepu Redroad czy hulajnogi elektryczne. Łączna wartość nagród wynosi prawie milion dolarów!

Od 1 do 15 września wejdź na stronę Redroad i zaprojektuj kolorystykę inteligentnego odkurzacza Redroad V17, a następnie udostępnij swój projekt w mediach społecznościowych, oznaczając Redroad na Facebooku i Instagramie.

Aż 45 zwycięzców otrzyma odkurzacz Redroad V17 w wymarzonej wersji kolorystycznej oraz jedną z nagród dodatkowych, na którą wpływ będą miały uzyskane polubienia.

To takie fajne. Dołączyć do konkursu Redroad, aby stworzyć pierwsze na świecie urządzenie gospodarstwa domowego zaprojektowane przez użytkowników. - uczestnik konkursu.

Redroad został założony w tym roku przez prestiżowy zespół projektantów sprzętu AGD, którzy chcą, aby pierwszy produkt Redroad pojawił się w wyjątkowych, oryginalnych kolorach.

