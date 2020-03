Konsola Microsoft Xbox Series S będzie naprawdę tania

Do sieci wyciekły informacje na temat ceny nowej, budżetowej konsoli od Microsoftu.

Doskonale wiemy już, że w 2020 roku na rynku pojawią się nowe konsole od Sony i Microsoft. PlayStation 5 oraz Xbox Series X zaoferują znacznie większą wydajność i wniosą rozrywkę przed telewizorami na jeszcze wyższy poziom. Ostatnimi czasy dowiedzieliśmy się, że obie konsole zadebiutują na rynku w dwóch wersjach. Zarówno Japończycy, jak i Amerykanie borykają się z problemami z obniżeniem kosztów produkcji. Jak to zawsze bywa przy wprowadzaniu na rynek nowych konsol będą one zauważalnie droższe od schodzących już modeli.

Źródło: pcworld.com

Ostatnie przecieki sugerują, że konsole nowej generacji mogą kosztować nawet 600 do 800 dolarów. Opinia konsumentów na ten temat nie pozostawia złudzeń. Konsola za 800 dolarów to za drogie urządzenie. W związku z wysoką ceną startową obaj producenci przygotowują się do premiery nieco słabszych, ale znacznie tańszych wersji konsol, które mogą być świetnym wyborem dla niedzielnych graczy.

Microsoft ujawnił już, że tańsza wersja konsoli Xbox Series X nazywać się będzie Xbox Series S. Wewnętrzna nazwa kodowa urządzenia to Lockhart.

Zgodnie z posiadanymi informacjami Microsoft wkrótce po raz pierwszy oficjalnie zaprezentuje i potwierdzi fakt istnienia urządzenia o nazwie Lockhart. Zgodnie ze spekulacjami całość ma wykorzystywać architekturę Zen + Navi, a procesor graficzny ma zaoferować wydajność zmiennoprzecinkową na poziomie 4 TFLOPS. Chociaż wydajność wydaje się niższa, niż w przypadku obecnie sprzedawanego Xbox'a One X to dzięki architekturze RDNA w rzeczywistości tania wersja Xbox'a Series X będzie wydajniejsza od Xbox'a One X.

Najnowsze informacje na temat konsoli Xbox Series S są bardzo optymistyczne. Najtańsza wersja prawdopodobnie bez wbudowanego napędu optycznego ma kosztować 300 dolarów. Przypominamy, że cena detaliczna Xbox'a One X w chwili obecnej wynosi 499 dolarów.

Xbox Series X może zaoferować procesor AMD Ryzen o częstotliwości 4 GHz oraz 16 GB pamięci operacyjnej..

Źródło: gizchina.com