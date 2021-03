Konsola Sony PlayStation 5 dostępna w trzech atrakcyjnych zestawach

PlayStation 5 ponownie dostępne w polskich sklepach. Czekają na was trzy atrakcyjne zestawy, ale pamiętajcie - musicie się śpieszyć.

Nie da się ukryć, że w ostatnich tygodniach zakup PlayStation 5 jest coraz łatwiejszy. Najnowsza konsola Sony regularnie trafia do polskich sklepów. Niestety, jesteśmy poniekąd zmuszani do zakupu PS5 w zestawach z grami bądź akcesoriami bowiem próżno szukać ofert z samą konsolą.

Jak mówi stare porzekadło "jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma". Fani Sony dobrze o tym wiedzą, dlatego też warto zajrzeć do sklepu Amazon.pl, gdzie pojawiły się trzy atrakcyjne zestawy z konsolą Sony PlayStation 5 w roli głównej.

W ramach pierwszego pakietu otrzymacie konsolę Sony PlayStation 5 Digital Edition, abonament PlayStation Plus na 12 miesięcy oraz doładowanie cyfrowego portfela w PS Store w wysokości 100 złotych. Całość wyceniono na 2229 złotych.

Kolejny zestaw to już standardowe wydanie PS5 (z napędem blu-ray) wraz z grą Marvel's Spider Man Miles Morales Ultimate Edition za 2699 złotych.

Ostatni z dostępnych zestawów w Amazon.pl wyceniono na 2809 złotych. W tej cenie otrzymujemy standardową konsolę PlayStation 5, grę Marvel's Spider Man Miles Morales Ultimate Edition oraz abonament PlayStation Plus na 3 miesiące.

Jeśli zdecydujecie się na zakup PS5, to warto zapoznać się z listą najlepszych gier, które musicie "ograć" w pierwszej kolejności.

