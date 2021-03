Konsola Sony PlayStation 5 ponownie dostępna w polskich sklepach

Jeśli wciąż polujecie na swój wymarzony egzemplarz PlayStation 5, to mamy dla was dobre wieści. Konsole znów są dostępne w polskich sklepach. Musicie się jednak spieszyć.

PlayStation 5 tak szybko jak pojawia się w polskich sklepach, tak z nich znika. Nic zatem dziwnego, że wielu graczy wciąż nie może dostać swojego wymarzonego egzemplarza. Jeśli akurat macie wolną chwilę, to możecie zamówić konsole PS5 z dostawą do domu już jutro!

PS5 pojawiło się w m.in. sieci sklepów Media Markt. Właśnie tam czeka na was wyjątkowo rozbudowany zestaw, w którego skład (oprócz konsoli) wchodzi również aż pięć gier, a są to: Demon’s Souls, FIFA 21 Edycja Standardowa ze steelbookiem, The Last Of Us Part II, Star Wars: Squadrons, Let’s Sing 2021 (z mikrofonem). Za całość przyjdzie wam zapłacić 3129 złotych. Zestaw ten możecie zamówić tutaj.

To jednak nie jedyna oferta, która jest obecnie dostępna na polskim rynku. PlayStation 5 zawitało również do Amazon.pl. Za konsolę w zestawie z grą Marvel's Spider Man Miles Morales Ultimate Edition oraz kodem na trzy miesiące abonamentu PS Plus przyjdzie wam zapłacić 2749 złotych. Zestaw ten dostaniecie tutaj.

Życzymy wam udanych łowów i dobrej zabawy na nowej generacji konsol.

Zobacz również: PS5 Slim - data premiery, cena, specyfikacja