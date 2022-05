Konsola do gier od Apple - plotki, przecieki, wszystko co wiemy

Dla wszystkich, którzy chcą odejść od Nintendo Switch i smartfonów systemem Android, konsola do gier firmy Apple może stanowić pewien powiew świeżego powietrza. Oto wszystko co wiemy na temat spodziewanej przenośnej konsoli do gier od Apple.

Fot. Konstantin Milenin

Przenośne konsole do gier, takie jak Nintendo Switch, oferują graczom dostęp do wysokiej klasy gier wymagających intensywnej grafiki, które możemy zabrać ze sobą wszędzie. W pewnym sensie telefony do gier, a nawet zwykłe flagowce, dają użytkownikom smartfonów kolejny powód, by korzystać z wysokiej klasy gier na swoich urządzeniach. Ostatnio do gry włączyła się także firma Apple ze swoim wiodącym w branży układem A15 Bionic, który sprawia, że procesory Snapdragon 8 Gen 1 i MediaTek 9000 wyglądają przy nim jak żółwie przy zającu.

Konsola przenośna od Apple, posiadająca mikroprocesor A15 Bionic oferujący grafikę najwyższej klasy, najwyższą liczbę klatek na sekundę i możliwości gry w trybie wieloosobowym, staje się przekonującym argumentem. Dzięki taktycznie rozmieszczonym joystickom, przyciskom i spustom naramiennym, konsola mogłaby być wyposażona w dodatkowe możliwości fotografowania i nagrywania wideo, wszystko dzięki tylnej i przedniej kamerze. Ta ostatnia przydawałaby się podczas strumieniowego przesyłania rozgrywki na żywo. Przednie głośniki mogłyby być umieszczone w lewym i prawym górnym rogu, aby zapewnić efekty dźwięku przestrzennego podczas rozpoznawania stłumionych kroków przeciwnika.

Podobnie jak inne przenośne konsole do gier, gadżet firmy Apple powinien posiadać możliwość podłączenia go do Apple TV, Apple Music i iCloud, gdy będziesz miał już dość adrenaliny związanej z grą. Zgodnie z filozofią minimalistycznego wzornictwa Apple, podkreśloną przez zastosowanie materiałów najwyższej jakości, ta konsola do gier będzie przeznaczona dla bardziej wymagających użytkowników, aniżeli dla niedzielnych graczy kanapowych.

Data premiery

Na ten moment nie wiadomo nic o dacie premiery konsoli do gier od Apple. Wiele osób spekuluje, że urządzenie może zostać zapowiedziane podczas tegorocznej edycji wydarzenia WWDC. Nawet jeśli tak się stanie i Apple zapowie konsolę w tym roku, jej premiera najprawdopodobniej odbędzie się najwcześniej pod koniec 2023 roku.

Cena

Na ten moment nie wiadomo nic o cenie konsoli do gier od Apple. Biorąc pod uwagę obecną cenę konsoli Nintendo Switch OLED, która wynosi około 2000 zł, możemy się spodziewać, że podobną kwotę ujrzymy przy okazji wprowadzenia na rynek omawianej konsoli od firmy z Cupertino.

Specyfikacja techniczna

Na ten moment nie wiadomo nic o specyfikacji technicznej konsoli do gier od Apple. Można jednak spekulować, że urządzenie to zostanie wyposażone w jeden z najnowszych układów M1 lub nadchodzący układ M2. Inną opcją jest również chip A15 Bionic lub nadchodzący A16 Bionic, które wykorzystywane są do produkcji iPhone'ów.

Design

Na ten moment nie wiadomo nic o tym, jak będzie wyglądać konsola do gier od Apple. Opcji jest mnóstwo, lecz firma najprawdopodobniej pójdzie w jednym z dwóch kierunków - konsola będzie przypominać albo najnowsze iPady, albo iPhone'y. Ostatecznie może być to również konstrukcja zupełnie różniąca się wyglądem od znanych nam urządzeń Apple.