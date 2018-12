Konsole PlayStation4 z grami i akcesoriami - kilkaset złotych taniej!

Miłośnicy gier konsolowych nie powinni narzekać na ten grudzień. Konsola PlayStation4 jest dostępna kilkaset złotych taniej niż normalnie, a w dodatku nie kupuje się samego urządzenia, a również gry i dodatki w cenie! Również i akcesoria znacznie potaniały - warto skorzystać z okazji!

Konsola SONY PlayStation 4 Slim 500GB F Chassis + PlayStation Plus 14 dni

Zestaw, na który składa się konsola SONY PlayStation 4 Slim z dyskiem twardym 500GB, a także abonament PlayStation Plus na 14 dni - szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie PlayStation Store.

Normalna cena: 1329 zł, cena w promocji: 899 zł, oszczędzasz: 430 złotych!

Konsola SONY PlayStation 4 Slim 500GB + Gra Fifa 19

Propozycja dla miłośników piłki nożnej. Konsola wraz z grą FIFA 19. W trzech sklepach można nabyć ten zestaw w promocyjnej cenie - 1059 złotych!

Sony PlayStation 4 Slim 1TB + Ratchet & Clank + Uncharted 4 + The Last of Us + Marvel’s Spider-Man + steelbook

Konsola z dyskiem 1TB i cztery gry, a do tego steelbook! Godziny doskonałej zabawy gwarantowane, a wszystko w promocyjnej cenie 1 299 zł!