Konsole Sony Playstation 5 i Xbox Series X zadebiutują w dwóch wersjach

Nowe konsole mogą zadebiutować na rynku w dwóch wersjach - podstawowej oraz wzmocnionej. Rozwiązanie to pozytywnie wpłynie na cenę.

Ostatnimi czasy dowiedzieliśmy się, że nadchodząca konsola następnej generacji od Microsoftu - Xbox Series X zapewni moc obliczeniową na poziomie około 12 TFLOPS. Daje to niemalże czterokrotny wzrost mocy obliczeniowej w stosunku do obecnie sprzedawanego Xbox'a One. Biorąc pod uwagę, że dotychczas konsole Sony i Microsoftu oferowały podobną wydajność możemy przypuszczać, że PlayStation 5 zaoferuje podobną moc obliczeniową.

Musimy przyznać, że wydajność konsoli Xbox Series X nie jest wysoka, jak na 2020 rok. Patrząc na wydajność komputerów PC szybko można dojść do wniosku, że konsole następnej generacji do najwydajniejszych nie należą. Oczywiście nie da się porównać konsoli zaprojektowanej praktycznie tylko i wyłącznie do grania do komputerów PC, których optymalizacja jest znacznie słabsza. Najnowsze informacje wskazują, że procesor konsoli Xbox Series X zapewni wydajność porównywalną do AMD Ryzen 5 1600.

Zastosowanie wydajnych, ale nie bardzo wydajnych podzespołów ma jednak jedną zaletę. Konsole nowej generacji mają być sprzedawane w zaskakująco przystępnych cenach. Niestety, ale zawsze konsole kolejnej generacji podczas debiutu do najtańszych nie należą. W tym przypadku nasze portfele nie powinny odczuć tej zmiany tak bardzo.

Wszystko ze względu na to, że Microsoft i Sony mogą jednocześnie uruchomić dwie wersje konsol - podstawową oraz ulepszoną. Na rynku pojawić się powinny zatem odpowiedniki dla PS4 i PS 4 Pro oraz Xbox'a One S i One X. Co ważne słabsze oraz wydajniejsze konsole mimo różnicy w cenie i wydajności oferowały będą taki sam cykl życia. Identycznie jest w przypadku obecnej generacji konsol. Słabsze modele PS4 Slim i Xbox One S (oraz wersja All Digital) sprzedawane są równocześnie z wydajniejszymi modelami PS4 Pro i Xbox One X, które pojawiły się na rynku nieco później.

W przypadku konsol nowej generacji decydując się na droższą konsolę otrzymamy możliwość grania w gry przy zachowaniu większej ilości detali.

Źródło: gizchina.com