Konsolowe Riders Republic za darmo przez najbliższy weekend

Od 10 do 14 lutego posiadacze konsol PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One mogą za darmo pobrać i zagrać w sportową grę Ubisoftu, Riders Republic. Przy tej okazji ogłoszono też nawiązanie współpracy z marką Prada.

Darmowy weekend z Riders Republic rozpocznie się 10 lutego o godzinie 5:00 i zakończy 14 lutego o 8:00. Przez ten czas konsolowi gracze będą mieli pełny dostęp do podstawowej zawartości gry. Jeśli potem będą chcieli ją zatrzymać na własność, zachowają swoje postępy i mogą liczyć na 50-procentową zniżkę od bazowej ceny tytułu.

Czytaj też: Najlepsze gry sportowe 2021 roku

Zobacz również:

Ogłoszona przy okazji współpraca Ubisoftu z luksusową włoską marką Prada zaowocuje wprowadzeniem kolekcji Prada Linea Rossa do Riders Republic. W ramach dodatkowych aktywności oraz przedmiotów, które zostaną dodane do gry znajdziemy między innymi oryginalny strój zaprojektowany przez Pradę dla Riders Republic. Będzie można go odblokować w cotygodniowych wyzwaniach Shackdaddy Bandits.

Riders Republic to propozycja dla fanów jazdy wyczynowej na rowerach, snowboardzie, nartach oraz wingsuitach. Poza konsolami gra jest dostępna również w wersji dla komputerów PC.

Więcej informacji o darmowym weekendzie z Riders Republic znajdziemy na stronie https://ridersrepublic.com/freeweekend.