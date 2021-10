Konta do Netflixa możesz kupić w Darknecie

Oszuści w mrocznych zakamarkach sieci oferują wszystko - konta do Netflixa dostępne są tak samo, jak sklonowane karty kredytowe czy paszporty.

W jaki sposób cyberprzestępcy pozyskują dane logowania do platformy Netflix? Przede wszystkim zyskują je z "łupów", jakie wpadły w ich ręce na skutek wycieków danych. Ponadto wiele osób używa tych samych danych uwierzytelniających do wielu kont. Dlatego jeśli zyska się jedne dane logowania, ma się dostęp do wielu usług i serwisów. Doskonale sprawdza się również phishing - ukierunkowany oczywiście na abonentów Netflixa. Ostatnia metoda to zakładanie nowych kont przy użyciu skradzionych kart kredytowych.

A ile jest warte konto do Netflixa? Najtańsze propozycje to wydatek zaledwie 4 dolarów, czyli 16 złotych. Ponieważ proceder jest powszechny, coraz częściej mówi się o zmianie haseł na dane biometyrczne. Jak wyjaśnia wyjaśnia Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce:

Ilekroć istnieje popyt na usługę internetową, natychmiast pojawia się ona na czarnym rynku. Dzieje się tak ponieważ zawsze istnieją pewne grupy osób poszukujących tzw. okazji cenowych. Serwisy streamingowe biją w czasie pandemii rekordy popularności, dlatego też cyberprzestępcy przejmują konta użytkowników Netflixa, a następnie handlują nimi w Darknecie. Użytkownicy Netffixa powinni wykonać kilka kroków pozwalających zabezpieczyć konta, tak aby nie trafiły na czarny rynek. Usługodawca oferuje funkcję „ostatnia aktywność przesyłania strumieniowego urządzenia”, która informuje o lokalizacjach i nazwach wszystkich urządzeń, które zyskały dostęp do konta. Jeśli znajdzie się wśród nich nieznany terminal bądź obszar geograficzny, należy użyć opcję „wyloguj się ze wszystkich urządzeń”, a następnie zmienić hasło do usługi. Trzeba się też poważnie zastanowić nad udostępnieniem danych do konta znajomym czy rodzinie. Wprawdzie Netflix zachęca do stosowania tego typu praktyk, aczkolwiek w ten sposób zwiększa się liczba osób mających pełną kontrolę administracyjną nad kontem.

Warto również rozważyć skorzystanie z dodatkowych usług chroniących cyfrowy ślad internauty, jak Digital Identity Protection.

