Kontroler DualShock 5 do PS5 będzie w stanie monitorować nasze tętno

Kolejne patenty dotyczące PS5 trafiły do sieci, tym razem dotyczą one niecodziennych funkcji kontrolera DualShock 5.

Do sieci trafiły właśnie nowe patenty dotyczące technologii, które mają trafić do kontrolera DualShock 5. Wynika z nich, że japoński producent chce monitorować nasz poziom stresu poprzez umieszczenie odpowiednich czujników, które będą na bieżąco monitorować tętno użytkownika i poziomy wydzielania potu. Co więcej, zebrane dane zostaną wykorzystane przez PlayStation 5 w celu dostosowania wrażeń użytkownika. Jak będzie to dokładnie wyglądać i jak duże będą to zmiany w rozgrywce? Tego niestety nie wiemy.

Warto przypomnieć, że decydenci Sony już wcześniej ujawnili, że kontroler do PS5 zrewolucjonizuje nasz sposób rozgrywki. Kluczem do sukcesu nowego urządzenia ma być zwiększenie immersji płynącej z jego użytkowania, w tym celu, twórcy zrezygnują z klasycznych wibracji na rzecz haptycznego sprzężenia zwrotnego. Nowe rozwiązanie ma sprawić, że gracze będą znacznie mocniej odczuwać wydarzenia z ekranu. Ponoć możliwe będzie nawet wyczucie różnicy pomiędzy poruszaniem się po twardej stabilnej nawierzchni, a np. grząskim terenem. DualShock 5 ma również otrzymać "adaptacyjne" triggery (spusty), co oznacza, że twórcy będą mogli sami decydować jaki opór będą stawiać przy wykonywaniu konkretnej czynności, co również w znacznym stopniu ma wpłynąć na odczucia gracza podczas rozgrywki.

Coraz więcej wskazuje na to, że Sony w kolejnej generacji chce zaskoczyć graczy nie tylko znacznie lepszą oprawą audio-wizualną, ale również licznymi usprawnieniami urządzeń towarzyszących konsoli. Niedawno informowaliśmy was, że również PlayStation VR może doczekać się zupełnie nowych kontrolerów, które będą w stanie śledzić ruchy naszych palców.

źródło: gamesradar.com