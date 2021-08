Kontrowersyjna gra dostępna za darmo. Sprawdź, jak odebrać

W serwisie Indiegala dostępna jest kolejna darmowa gra.

W serwisie Indiegala, każdy zalogowany użytkownik może za darmo pobrać grę Leisure Suit Larry 1 - In the Land of the Lounge Lizards. Po dodaniu tytułu do naszej biblioteki, zostanie na zawsze przypisana do naszego konta.

Leisure Suit Larry 1 - In the Land of the Lounge Lizards

Leisure Suit Larry 1 - In the Land of the Lounge Lizards to pierwsza gra z serii opowiadającej historię niefortunnego podrywacza Larry'ego Laffera. Na ulicach fikcyjnego miasta Lost Wages nasz bohater szuka prawdziwej miłości. Całość jest przedstawiona w charakterystyczny i bardzo humorystyczny sposób, co przypadło do gustu graczom na całym świecie. Jest to pierwsza gra, rozpoczynająca całą serię przygodówek stworzonych przez nieistniejącą już firmę Sierra. Produkcja wzbudziła w swoim czasie sporo kontrowersji ze względu na poruszaną tematykę.

Zobacz również:

Zobacz także: Call of Duty Vanguard – data premiery, edycje, multiplayer. Wszystko co wiemy na temat gry