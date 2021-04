Kopalnia krypowalut zamawia u Nvidii karty za 30 mln dolarów

Karty Nvidia CMP cieszą się ogromnym zainteresowaniem górników - jedna z firm zajmujących się kopaniem krytpowalut złożyła na nie zamówienie o wartości ponad 30 mln dolarów.

Hut 8 Mining Corp. to jedna z najstarszych na świecie firm zajmujących się kopaniem Bitcoinów oraz innych kryptowalut. Złożyła u Nvidii zamówienie warte 30 mln dolarów na karty z nowej serii CMP - są to układy przeznaczone do kopania, ze szczególnym naciskiem na Etherum. Producent zacznie realizować zamówienie w maju, a Hut 8 planuje ich używanie już w lecie. Spodziewa się przy tym, że zamówione układy CMP zwiększą łączną wydajność kopania o ok. 1600 gigahash. Ponadto Hut 8 chce wykorzystać wszystkie karty CMP do stworzenia alternatywnej sieci blockchain, dzięki której otworzą się nowe możliwości kopania.

Szczegóły tej kolosalnej transakcji nie są jeszcze znane. Do maja Nvidia ma wypuścić na rynek wszystkie z czterech zaplanowanych modeli CMP - 30HX, 40HX, 50HX oraz 90HX. Dwa pierwsze są już w sprzedaży, dwa pozostałe mają pojawić się do czerwca. Oczywiście najsilniejszy model to 90HX - szybkość kopania Etherum przez tą kartę wynosi 86 MH/s. Ale już krążą plotki o karcie CMP 220HX, która będzie kopać Etherum z szybkością 210 MH/s, czyli 144% szybciej od CP 90HX. Tak czy owak - osoby planujące zakup karty CMP w celu kopania kryptowalut mogą znaleźć się w takiej samej sytuacji, co osoby chcące kupić nową kartę graficzną do gier. Czyli - ciężko dostać, a jak już jakaś jest, jej cena zwala z nóg.

Źródło: Tom'SHardware