Kopalnia kryptowalut otrzyma z powrotem ponad 485 tysięcy kart Radeon RX 470

Chiny zakazały wydobywania kryptowalut i zamknęły wiele ich kopalń. Jednak ta sprawa związana jest z pewnym konfliktem na linii provider-kopalnia.

Genesis Mining to mająca siedzibę w Islandii firma zajmująca się kopaniem kryptowalut na dużą skalę. Jednym z miejsc jej operowania są m.in. Chiny. W 2019 roku doszło do sytuacji konfliktowej z Chuangshiji Technology Limited - tamtejszym dostawcą internetu, który wykonał dla Genesis odpowiednią infrastrukturę. Na skutek tego usługi CTL zostały zawieszone, jednak provider nie oddał sprzętu - a była to kolosalna ilość układów graficznych - 560 tysięcy! - oraz ponad 60 000 obwodów ASIC. Co więcej, rozpoczął jego utylizację.

Genesis oddało sprawę do sądu, który przyznał rację kopalni i nakazał Chuangshiji Technology Limited zwrot wszystkich skonfiskowanych kart graficznych. Z jednej strony jest to jej zwycięstwo, z drugiej jednak są to mocno zużyte i przestarzałe układy. Dokładnie jest to 485 681 8-gigabajtowych kart graficznych Radeon RX 470. W chwili pisania tego tekstu wartość jednej to ok. 900 złotych, co daje nam łączną wartość ponad 437 mln złotych!

Zobacz również:

Zbiorowa wydajność wymienionych układów to kolosalne 14,5 Terahasha (TH/s) na sekundę przy stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Cóż, można spodziewać się teraz, że na globalnych platformach sprzedażowych pojawi mnóstwo kart RX 470. A ponieważ są mocno wyeksploatowane - nie polecam zakupu.

Źródło: TechSpot