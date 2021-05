Korea Południowa wykłada 450 mld dolarów w stworzenie nowego gracza na rynku półprzewodników

Ambitny plan zakłada jego pojawienie się w ciągu dziesięciu lat. Ma być rywalem dla TSCM.

Plan ten został opracowany przez władze Korei Południowej i zakłada wspólną współpracę aż 153 krajowych firm. W ciągu dziesięciu lat zostanie zainwestowanych 450 mld dolarów w stworzenie własnego producenta półprzewodników, który stanie się godnym rywalem dla TSCM oraz chińskich i amerykańskich firm. Na czele tej koalicji mają staną Samsung Electronics oraz SK Hynix. Samsung deklaruje zainwestowanie w projekt do 2030 roku ponad 151 mld dolarów, z czego większość inwestycji pójdzie na nowe zakłady produkcyjne. SK Hynix w tym czasie wyłoży 97 mld na zwiększenie możliwości już istniejących. Poza tym planowane jest wybudowanie czterech nowych w Yongin.

Co łączy Samsung i SK Hynix? Oczywiście produkowanie modułów pamięci - DRAM i NAND. W chwili obecnej ci dwaj producenci są liderami rynku, jednak układy logiczne to domena tajwańskiego TSCM. I to właśnie ma się zmienić w kolejnych latach. Warto również dodać, że podobne plany ma USA - jednak szczegółów na temat ich programu rozwoju własnej produkcji półprzewodników nie zostały jeszcze precyzyjnie nakreślone.

Źródło: Tech PowerUpGrafika: RF._.studio/Pexels