Koreańscy naukowcy na tropie leku wydłużającego życie

W koreańskim instytucie odkryto niezwykły enzym, który zapobiega starzeniu się i wydłuża życie.

Od niepamiętnych czasów ludzi fascynowała nieśmiertelność, jednak aby była ona możliwa, w pierwszej kolejności należy pokonać naturalny proces starzenia się. Choć brzmi to dość fantastycznie, okazało się właśnie, że istnieje możliwość zwalczania starzenia się komórek, a co za tym idzie, stworzenia w przyszłości leku "przeciwstarzeniowego". Tego przełomowego odkrycia dokonali naukowcy z Koreańskiego Instytutu Zaawansowanej Nauki i Technologii (KAIST).

AMPK czyli kineza białkowa aktywowana monofosforanem adenozyny, działa jak pewnego rodzaju przełącznik metaboliczny dla ścieżki energii komórkowej. Jest on zazwyczaj aktywowany w przypadku niskiego poziomu energii, który możemy zaobserwować m.in. podczas ćwiczeń lub ograniczenia ilości kalorii, a jego pozytywny wpływ poprawia funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, a nawet potrafi znacznie wydłużyć życie. Podczas badań na glistach, koreańscy naukowcy odkryli enzym o nazwie VRK-1, który wspiera proces AMPK w regulacji energetycznej komórek.

W wyniku testów odkryto, że zwiększenie aktywności VRK-1 u badanych glist wydłużyło ich żywotność, natomiast jego zahamowanie – skróciło ją. Proces AMPK zachodzi też w ludzkich komórkach, możliwe więc, że również u nas występuje enzym VRK-1. Oznaczałoby to, że także u ludzi możliwa byłaby jego stymulacja, a co za tym idzie, stworzenie medykamentów przedłużających życie. Przed dalszymi badaniami jednak jeszcze długa droga, a nawet po potwierdzeniu przypuszczeń dotyczących obecności enzymu u ludzi, trzeba będzie jeszcze opracować odpowiednie metody zastosowania tego odkrycia u ludzi. Nie zmienia to jednak faktu, że odkrycie badaczy z KAIST jest przełomem w drodze do długowieczności.

