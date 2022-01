Koreański horror o apokalipsie zombie już jest! Gdzie obejrzeć "All of Us Are Dead"?

W ofercie jednej z popularnych platform VOD pojawiła się kolejna ciekawa pozycja z Korei Południowej! O czym jest i gdzie obejrzeć serial "All of Us Are Dead"? Sprawdź!

W ofercie Netflix pojawia się coraz więcej produkcji pochodzących z Korei Południowej. Wydaje się, że bardzo ciężko będzie pobić sukces "Squid Game", jednak mroczny "Hellbound", którego premiera miała miejsce w listopadzie także zbierał świetne recenzje. Dziś natomiast do tego grona dołącza kolejny serial. O czym jest "All of Us Are Dead"?

Opis serialu, który możemy znaleźć na platformie jest oszczędny, jednak bardzo treściwy: Gdy w szkole wybucha epidemia wirusa zombie, uczniowie muszą znaleźć drogę ucieczki, zanim zakażenie zmieni ich w potwory.

W obsadzie serialu znajdziemy aktorki i aktorów, którzy wystąpili już w produkcjach dostępnych w ofercie Netflix. Są to m.in. Lee You-mi ("Squid Game"), Kim Byong-chul ("Mr. Sunshine", "Sisyphus: The Myth") oraz Lee Kyoo-hyung ("Life", "Prison Playbook", "Hi Bye, Mama!").

Pierwszy sezon serialu składa się z ośmiu odcinków. Wszystkie z nich możemy już oglądać na Netflix.

"All of Us Are Dead"

Kraj produkcji : Korea Południowa

: Korea Południowa Twórcy : Lee JQ, Chun Sung-il, im Nam-su

: Lee JQ, Chun Sung-il, im Nam-su Gatunek : horror, thriller

: horror, thriller Obsada : Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Lomon, Yoo In-soo, Kim Byong-chul, Lee Kyoo-hyung

: Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Lomon, Yoo In-soo, Kim Byong-chul, Lee Kyoo-hyung Kategoria wiekowa: 16+

