Korektor dźwięku MiSound powróci do MIUI 11

Korektor dźwięku zniknął z wielu urządzeń po aktualizacji do MIU 11. Na szczęście właśnie powraca w wielkim stylu.

Aktualizacja smartfonów do MIUI 11 jest największym wyzwaniem tego roku. Producent postawił sobie ambitne założenie zaktualizowania szerokiej gamy modelowej składającej się z wielu nowych i starych urządzeń z różnych segmentów cenowych. Dodatkowym problemem jest fragmentacja samego systemu Android, pod kontrolą którego pracują urządzenia Xiaomi.

Przypominamy, że w przypadku Xiaomi aktualizacje opierają się głownie na zmianach w obrębie nakładki systemowej MIUI. Chińczycy udostępniają ją na wiele różnych urządzeń, które nie zawsze pracują pod kontrolą tej samej wersji Androida. Przykładowo MIUI 11 kompatybilne jest z urządzeniami pracującymi pod kontrolą Androida od wersji 7.1.2 do 10.

W związku z tym, że aktualizacje otrzymały zarówno najnowsze modele, jak Xiaomi Mi 9T czy Redmi Note 7, a stosowne oprogramowanie dotarło również do starszych, jak Redmi 4X. W związku z tym, że nakładka trafiła tak dużą liczbę urządzeń w trakcie procesu aktualizacji zaginęło kilka funkcji, które obecnie stopniowo są przywracane przy pomocy kolejnych aktualizacji oprogramowania.

Od debiutu rynkowego MIUI 11 we wrześniu 2019 roku Xiaomi testuje nowe funkcje, które w przyszłości pojawią się na większości urządzeń. Wiemy, już, że chińscy programiści testowali szufladkę z aplikacjami, której brak jest elementem rozpoznawalnym MIUI oraz wsparcie dla wysoko wydajnego formatu zdjęć HEIC w obrębie aplikacji MIUI Camera.

Ostatnimi czasy pojawiły się doniesienia o zaawansowanym systemie kalibracji wyświetlacza, a teraz firma dodaje korektor dźwięku do MISound w MIUI 11.

Korektor dźwięku sam w sobie nie jest nowością, ale do tej pory nie był dostępny w MIUI 11.

Stosowne opcje zostały zauważone przez Igor'a Eisberg'a z Xiaomi.eu, który testował custom ROM'a opartego na nakładce MIUI 11, w którym zastosowano nową wersję aplikacji MiSound. Całość opiera się na wydaniu nightly w wersji 9.12.19.

Deweloper współpracujący przy dystrybucji LineageOS oraz XDA Senior Member abhishek987 zdołał ręcznie wymusić użycie korektora dźwięku i podzielił się wykonanymi zrzutami ekranu. Widać na nich nowy korektor dźwięku, którego interfejs jest w pełni dostosowany do nakładki MIUI 11. Rozwiązanie pozwala w dowolny sposób dopasować brzmienie do własnych, indywidualnych potrzeb.

Ciekawostką jest dostęp do opcji pozwalającej na dostosowanie głośności odtwarzanego dźwięku w zależności od wieku użytkownika. Do wyboru są trzy zasadnicze grupy wiekowe: do 30 lat, 30-60 lat oraz powyżej 60 lat. Nie zabrakło również czwartej opcji niestandardowego ustawienia głośności.

Xiaomi nie zapomniało również o specjalnych profilach przygotowanych z myślą o różnych modelach słuchawek własnej produkcji.

Kiedy korektor dźwięku MISound powróci do MIUI 11? Najprawdopodobniej musimy uzbroić się w cierpliwość. Opcja ta nie jest jeszcze dostępna nawet w oprogramowaniu nightly, co wskazuje, że droga do osiągnięcia stabilności jest jeszcze długa i wyboista.

