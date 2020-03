Koronawirus COVID-19 na opakowaniach - sprawdź jak długo przeżyje na plastiku i stali [Badania]

Paczka z Chin właśnie dotarła pod drzwi? Kupiłeś makaron produkowany i pakowany we Włoszech? Wyjaśnijmy sobie ile COVID-19 może przetrwać na pudełkach i opakowaniach.

Koronawirus zainfekował już ponad 120 000 osób. Jednym z najważniejszych czynników ochrony przed zarażeniem, jest zrozumienie w jaki sposób choroba tak szybko rozprzestrzenia się między ludźmi. Amerykańscy naukowcy z National Institutes of Health w Hamilton, Montana, postanowili skoncentrować swoją uwagę właśnie na tym zagadnieniu. Aby odnaleźć odpowiedź na nurtujące ich pytanie, umieścili próbki wirusa na siedmiu, najpopularniejszych materiałach powszechnie spotykanych w domach.

Potężnym zaskoczeniem wydaje się być fakt, że wirus przetrwał najdłużej na plastiku i stali nierdzewnej - czyli materiałach stosowanych powszechnie w szpitalach. Materiały te stanowią środowisko, w którym Koronawirus może funkcjonować nawet 3 dni (plastik polipropylen - 72 godziny po aplikacji, stal nierdzewna - 48 godzin po aplikacji). Należy tutaj wspomnieć, że bardzo podobne wyniki notowało wcześniej SARS. Jednakże SARS z 2003 roku rozprzestrzeniał się znacznie wolniej, co może wskazywać, że to inne drogi przenoszenia się wirusa odpowiadają za rozwój aktualnej pandemii.

Jednocześnie warto podkreślić, że wciąż brakuje jednoznacznych dowodów na to czy COVID-19 jest w stanie rozprzestrzeniać się za pośrednictwem materiałów nieorganicznych.

"Nie wiemy, czy w tym momencie Covid-19 może być przenoszony z zanieczyszczonych powierzchni lub obiektów nieożywionych. To jest sedno sprawy ”- mówi Marilyn Roberts, mikrobiolog z University of Washington School of Public Health.

Powyższe badania nie udowadniają więc, że wirus jest w stanie samoistnie przenieść się z opakowania na człowieka. Dotychczas wykazano, że większość zarażeń pochodzi najprawdopodobniej z powietrza, w którym Koronawirus jest w stanie przetrwać do 3 godzin - co tłumaczy jego błyskawiczne rozprzestrzenianie się. Nie ulega już jednak wątpliwości, że COVID-19 jest w stanie przylgnąć do opakowań i na nich przeżyć - a więc stanowi zagrożenie w przypadku fizycznego przeniesienia go z przedmiotu na żywy organizm. Biorąc pod uwagę, że przeciętny człowiek dotyka twarzy więcej niż 20 razy na godzinę, to jest to scenariusz warty odnotowania.

Na koniec jeszcze jedno ważne pytanie - na jakim materiale COVID-19 przetrwa najkrócej? Najmniej przyjaznym środowiskiem dla Koronawirusa okazuje się być miedź, na której według badań, jest w stanie przetrwać maksymalnie 4 godziny.

źródło: MIT Review

badanie: medrxiv