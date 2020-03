Koronawirus: Facebook uruchamia centrum informacji o epidemii

Aby skuteczniej walczyć z fałszywymi informacjami, Facebook uruchomił centrum informacyjne o koronawirusie.

Najwięksi gracze w świecie IT już jakiś czas temu ogłosili twardą walkę z dezinformacjami na temat koronawirusa - Google, Apple, Microsoft i inni. Facebook również ostro walczy z dezinformacją, plotkami i fałszywymi wiadomościami, a dzisiaj wystartowało prowadzone przez sieć społecznościową, oficjalne centrum informacyjne o koronawirusie. Mają być tam gromadzone informacje z pewnych źródeł - jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) - a będą oczywiście dotyczyć wszystkiego, co związane jest z pandemią. Póki co nie zobaczysz go w na swoim profilu - ma ono zostać zaimplementowane do końca dnia, a w pierwszej fazie będzie dostępne dla użytkowników z USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Niemiec oraz Hiszpanii.

Facebook planuje uruchomienie kolejnych wersji językowych i dedykowanych innym regionom w ciągu kilku najbliższych dni. Obywatele USA mogą także mieć dostęp do lokalnych centrów informacyjnych. My przypominamy, że wciąż obowiązuje kwarantanna i należy przebywać większość czasu w domu. To dobra okazja, aby nadrobić growe zaległości!