Koronawirus - Moderna rozpoczęła testy szczepionki na dzieciach

Koncern Moderna poinformował o rozpoczęciu badań nad szczepionką przeciw SARS-CoV-2 na dzieciach. Jak wyglądają testy na najmłodszych?

Spis treści

Jak wiadomo, wszystkie dostępne obecnie na rynku szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 przeznaczone są dla ludzi dorosłych. Nie oznacza to jednak, że w przypadku młodszych osób są nieskuteczne lub szkodliwe, po prostu nie zostały pod tym kątem przebadane. Spowodowane było to w głównej mierze potrzebą szybkiego zatwierdzenia preparatów, w związku z czym zwyczajnie zrezygnowano z testów na dzieciach. Szczególnie, że według badań są one znacznie mniej narażone na objawowe zachorowanie na Covid-19 niż dorośli, na których się skoncentrowano w początkowej fazie kryzysu.

Obecnie mija już rok od wybuchu pandemii, która wywróciła życie całego świata do góry nogami. W ciągu ostatnich miesięcy prowadzono liczne badania zarówno nad samym wirusem, jak i urządzeniami oraz ludzkim organizmem w jego kontekście. Wiemy już np. jak długo utrzymuje się odporność u ozdrowieńców, że liczne gatunki zwierząt mogą powodować mutacje koronawirusa (m.in. norki), iż kwestią czasu jest pojawienie się wariantu odpornego na szczepionki, a także opracowywane są leki na Covid-19 i sprzęty wspomagające walkę z zagrożeniem, jak choćby oczyszczacz powietrza eliminujący SARS-CoV-2 z otoczenia.

Całkiem dużo tego, jednak wciąż pozostaje wiele niewiadomych, a wśród nich to, czy osoby zaszczepione nadal transmitują koronawirusa i mogą zarażać samym nie chorując. Wobec postępujących prac badawczych, powrócił także temat szczepionek przeciwko Covid-19 u dzieci. Zająć postanowił się tym koncern Moderna, który poinformował właśnie o rozpoczęciu testów szczepionki na najmłodszych pacjentach.

Moderna testuje szczepionki na dzieciach

Obecnie, firma Moderna jest w trakcie badań nad swoim preparatem na dzieciach w wieku od 12-17 lat, a grupa kontrolna obejmuje około trzy tysiące pacjentów. Jak właśnie poinformowano, rozpoczęte zostały również testy na najmłodszych dzieciach, mających od 6 miesięcy do 11 lat. Łącznie planowane jest sprawdzenie preparatu na Covid-19 na prawie siedmiu tysiącach dzieci z terenu Stanów Zjednoczonych i Kanady, a cały proces ma potrwać do czerwca 2022 roku.

Przedstawiciele Moderny poinformowali, iż badanie będzie podzielone na dwa etapy, podczas których sprawdzane będą nie tylko reakcje dzieci na samą szczepionkę, ale także dokładne jej dawkowanie. W przypadku dzieci od 2 lat wzwyż sprawdzane będą dawki 50 oraz 100 miligramów substancji, natomiast u maluchów poniżej dwóch lat – 25, 50 i 100 miligramów. Iniekcje mają być podawane w maksymalnym odstępie czasu, wynoszącym 28 dni.

Choć termin zakończenia badań, przypadający na koniec pierwszej połowy 2022 roku wydaje się być odległy, to możliwe, że szczepionka zostanie warunkowo zatwierdzona do użytku na dzieciach przed upływem tej daty. Wszystko zależy jednak od otrzymywanych wyników, a na te musimy jeszcze trochę poczekać.

Po co testy na najmłodszych?

Wobec faktu, że dzieci nawet w wypadku zarażenia koronawirusem przechodzą Covid-19 znacznie łagodniej, a nawet bezobjawowo, mogą pojawić się pytania o zasadność szczepień u dzieci. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, szczepienia we wczesnym wieku mogą wpłynąć pozytywnie na reakcję układu odpornościowego, a w perspektywie dalszego rozwoju dać ostatecznie nawet lepsze skutki, niż w przypadku dorosłych.

Drugi plus jest taki, iż według dotychczasowych badań szczepionki nie tylko zmniejszają ryzyko wystąpienia choroby Covid-19, ale także jej objawowy przebieg oraz (co jeszcze istotniejsze w tym kontekście) ograniczają transmisję wirusa. Oznacza to, że szczepienia dzieci mogą znacznie wpłynąć na ograniczenie pandemii choćby przez to, że nawet samemu nie chorując, nie będą one także zarażać rodziców i bliskich w takim stopniu, jak może mieć to miejsce obecnie, np. po powrocie z przedszkola czy szkoły.

Trzeci, choć nie ostatni i nie mniej istotny fakt jest taki, że niestety wiele dzieci na świecie choruje na różnego rodzaju choroby, w tym te zagrażające życiu lub wymagające stałej opieki. W ich przypadku zarażenie koronawirusem może mieć nie mniej tragiczne skutki, niż u dorosłych zmagających się z poszczególnymi przypadłościami. W tym kontekście, szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród najmłodszych mogą ratować ich życie. Jak więc widać, badania i szczepienia dzieci w dobie pandemii są jak najbardziej uzasadnione i wręcz konieczne.