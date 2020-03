Koronawirus: WHO otwiera swój serwis informacyjny na WhatsApp

Światowa Organizacja Zdrowia chce dotrzeć w ten sposób do dwóch miliardów użytkowników popularnego komunikatora.

Światowa Organizacja Zdrowia uruchomiła w serwisie WhatsApp swojego chatbota, który będzie dostarczał użytkownikom niezbędnych informacji na temat koronawirusa (COVID-19). Aby zacząć z nim rozmowę, należy skontaktować się z numerem +41 22 501 76 15, wysyłając tam wiadomość tekstową o treści: Hi . Wówczas pojawi się lista informacji związanych z pandemią. Znajdujące się w serwisie informacje będą codziennie aktualizowane. Jak na razie dostępny jest on w językach: angielskim, chiński, arabskim, francuskim, rosyjskim oraz hiszpańskim. WHO obiecuje, że w nachodzących tygodniach pojawią się również inne wersje językowe. Jak wyjaśnia dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus: "Technologie cyfrowe pozwalają nam dostarczanie ważnych informacji szybciej, niż rozprzestrzenia się wirus. Umożliwia to pomoc i udzielanie wskazówek, które mogą uratować ludzkie życie".

Źródło: ZDNET

WhatsApp już wcześniej uruchomił stronę informacyjną - powstała ona we współpracy z WHO i UNICEF-em. Ponadto należący do Marka Zuckerberga komunikator zadeklarował przekazanie miliona dolarów na program walki z fałszywymi informacjami oraz SMS-ami dotyczącymi koronawirusa. Sam Facebook przekazał w weekend 720 maseczek chirurgicznych pracownikom służb medycznych.

