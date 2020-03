Koronawirus a zakupy spożywcze online. Sprawdzamy, z których usług warto skorzystać

Zakupy przez internet w ostatnim czasie nabierają całkiem nowego znaczenia. Nie chodzi już tylko o oszczędność czasu czy wygodę, ale o zabezpieczenie się przed COVID-19, czyli koronawirusem. Gdzie zatem możemy kupować produkty spożywcze bez wychodzenia z domu?

Spis treści

Nadchodzi czas kwarantanny. Zamykane są poszczególne miejsca pracy, szkoły, uczelnie, a także na bieżąco odwoływane są wydarzenia kulturalne oraz imprezy masowe. Pojawia się również obawa, że wkrótce zamknięte zostaną supermarkety i sklepy spożywcze. Już od pewnego czasu na półkach zaczyna brakować nie tylko mydła czy papieru toaletowego, ale również produktów spożywczych. Wszechobecna panika związana z koronawirusem sprawia, że ludzie zaczynają magazynować zapasy żywności. W obawie przed chorobą wiele osób decyduje się ograniczać wyjścia z domu, dlatego też większe zainteresowanie zyskuje kupowanie online.

Na zakupy spożywcze decydują się zazwyczaj osoby, które chcą oszczędzić trochę czasu, ominąć stanie w kolejce i na spokojnie wybrać odpowiedni produkt. W przeciągu ostatnich dni do tego grona dołączają ci, którzy unikają niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem. Kupowanie online to dobre rozwiązanie, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, z jakich sklepów internetowych możemy skorzystać oraz co mają do zaoferowania poszczególne firmy. Miejmy jednak świadomość, że w obecnej sytuacji zakładany czas dostawy może znacznie się wydłużyć.

Frisco.pl

Pierwszą z propozycji jest sklep spożywczy Frisco.pl – jeden z najpopularniejszych marketów internetowych. Należy podkreślić, że funkcjonuje wyłącznie online. Działa bezpośrednio na terenie Warszawy oraz okolicznych miejscowości, szczególnie jeśli chodzi o dostarczanie świeżych i chłodzonych produktów Frisco Vanem. Na terenie całej Polski realizowane są dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Dostawy można odbierać także w Coolomatach – urządzeniach podobnych do paczkomatów, tyle że schładzanych – które znajdują się w poszczególnych rejonach Warszawy.

Dostawy na terenie Warszawy i okolic odbywają się 7 dni w tygodniu (oprócz świąt), w godzinach 6:00 – 23:00, natomiast ogólnopolskie zamówienia tylko w dni robocze. Koszt dostawy różni się w zależności od danego zamówienia, a także od sposobu dostawy, lokalizacji, statusu klienta oraz wszelkich rabatów. Warto zaznaczyć, że przy pierwszym zamówieniu w sklepie Frisco.pl dostarczenie produktów Frisco Vanem jest bezpłatne. Za każde kolejne naliczana będzie odpowiednia kwota, przy czym minimalna wartość zamówienia to 100 zł. Jeśli chcemy, aby zakupy zostały dostarczone w dniu zamówienia, musimy liczyć się z dodatkowymi opłatami.

Za zakupy spożywcze online (dostarczone Frisco Vanem) możemy zapłacić przelewem internetowym, a przy odbiorze osobistym – kartą lub bonami SODEXO i BONUS SYSTEM. W przypadku zamówień realizowanych drogą kurierską istnieje możliwość przelewu oraz zapłaty gotówką przy odbiorze.

Minimalna wartość zamówienia: 100 zł

100 zł Obszar dostawy: Warszawa i okolice; ogólnopolskie dostawy za pośrednictwem kuriera DPD.

Warszawa i okolice; ogólnopolskie dostawy za pośrednictwem kuriera DPD. Terminy dostawy: 7 dni w tygodniu, od 6:00 do 23:00 - na terenie Warszawy i okolic; dni robocze w przypadku zamówień ogólnopolskich

7 dni w tygodniu, od 6:00 do 23:00 - na terenie Warszawy i okolic; dni robocze w przypadku zamówień ogólnopolskich Ceny dostawy: Zależna od wartości zamówienia, sposobu dostawy, lokalizacji oraz punktów lojalnościowych

Zależna od wartości zamówienia, sposobu dostawy, lokalizacji oraz punktów lojalnościowych Sposoby płatności: przelew online, karta, gotówka, bony rabatowe

przelew online, karta, gotówka, bony rabatowe Punkt odbioru w sklepie: NIE

NIE Coolomaty: TAK

Auchan Direct

Kolejnym proponowanym marketem internetowym jest Auchan Direct, który funkcjonuje również stacjonarnie na terenie całej Polski. Możliwość zakupów z dowozem do domu realizowana jest w Warszawie oraz okolicznych miejscowowciach (m.in. Łomianki, Pruszków, Piaseczno, Raszyn, Legionowo). Niestety dostawy ogólnopolskie w przypadku tego sklepu nie są realizowane. Dostawy mogą być dostarczone bezpośrednio do zamawiającego lub odebrane osobiście w wyznaczonych punktach.

Zamówienia dostarczane są 7 dni w tygodniu, od godziny 8:00 do 22:00, z możliwością rezerwacji wybranej daty oraz godziny. Minimalna kwota zamówienia wynosi 100 zł, a koszty związane z dostawą różnią się od sposobu odbioru produktów, czasu realizacji oraz kodów rabatowych. Jeśli chcemy, aby zakupy dotarły do nas tego samego dnia, musimy zapłacić dodatkowo 25 zł, natomiast standardowy koszt dostawy to 19.99 zł. Odbiór osobisty w punktach Auchan jest darmowy.

Za zamówione zakupy możemy zapłacić online (przelewem lub kartą) lub przy odbiorze (kartą lub za pomocą aplikacji Blik).

Minimalna wartość zamówienia: 100 zł

100 zł Obszar dostawy: Warszawa i okoliczne miejscowości

Warszawa i okoliczne miejscowości Terminy dostawy: 7 dni w tygodniu, od 8:00 do 22:00 - na terenie Warszawy i okolic

7 dni w tygodniu, od 8:00 do 22:00 - na terenie Warszawy i okolic Ceny dostawy: Standardowy koszt 19.99 zł (w kolejnych dniach). Dostawa tego samego dnia – 25 zł. Odbiór osobisty w wyznaczonych punktach – bezpłatny.

Standardowy koszt 19.99 zł (w kolejnych dniach). Dostawa tego samego dnia – 25 zł. Odbiór osobisty w wyznaczonych punktach – bezpłatny. Sposoby płatności: przelew online, karta, Blik

przelew online, karta, Blik Punkt odbioru w sklepie: TAK

TAK Coolomaty: TAK

Carrefour Zakupy Codzienne

Sprzedaż produktów online prowadzi również znana sieć sklepów Carrefour. W przypadku zakupów spożywczych market funkcjonuje pod nazwą „Carrefour Zakupy Codzienne”. Sprzedaż produktów online realizowana jest obecnie w czterech miastach: Warszawa, Katowice, Sosnowiec oraz Kraków. Istnieje możliwość zamówienia produktów bezpośrednio do domu, odbiór osobisty w Coolomatach lub za pośrednictwem usługi Carrefour Drive (obecnie tylko w Warszawie). Polega to na tym, że po złożeniu zamówienia online, możemy odebrać produkty przed supermarketem, gdzie będzie czekał na nas pracownik Carrefour. Inną usługą oferowaną przez sklep jest tzw. „usługa sąsiedzka” (SąSiatki) – oprócz własnych zakupów, możemy złożyć zamówienie dla sąsiada i mu je dostarczyć. W ten sposób otrzymujemy bon na dodatkowe zakupy.

Dostawy realizowane są 7 dni w tygodniu, w godzinach od 8:00 do 22:00 na terenie wyznaczonych miast. Koszty zamówienia wahają się od 0 zł do 19,90 zł – w zależności od końcowej sumy oraz realizacji odbioru. Darmowa dostawa możliwa jest po przekroczeniu 150 zł. W Carrefour Zakupy Codzienne możemy składać zamówienia od 0 zł wzwyż.

Płacić za zakupy możemy przez internet (przelewem, kartą), przy odbiorze (kartą), w ramach usługi SąSiatki – gotówką, kartą oraz Blikiem.

Minimalna wartość zamówienia: 0 zł

0 zł Obszar dostawy: Warszawa, Katowice, Sosnowiec, Kraków

Warszawa, Katowice, Sosnowiec, Kraków Terminy dostawy: 7 dni w tygodniu, od 8:00 do 22:00 - na terenie wyznaczonych miast

7 dni w tygodniu, od 8:00 do 22:00 - na terenie wyznaczonych miast Ceny dostawy: Od 0 zł do 19,90 zł. Powyżej 150 zł darmowa dostawa.

Od 0 zł do 19,90 zł. Powyżej 150 zł darmowa dostawa. Sposoby płatności: przelew online, karta, Blik, gotówka

przelew online, karta, Blik, gotówka Punkt odbioru w sklepie: TAK

TAK Coolomaty: TAK

E.Leclerc Drive

Swój internetowy odpowiednik posiada również hipermarket E.Leclerc, który obecnie funkcjonuje online – pod nazwą – E.Leclerc Drive - w dwunastu miastach (Warszawa, Wrocław, Tychy, Rzeszów, Radom, Lublin, Kielce, Katowice, Jastrzębie Zdrój, Gliwice, Gdańsk, Elbląg). Zamówione produkty mogą być dostarczone bezpośrednio do domu lub odebrane w wyznaczonym punkcie. Dodatkowo, istnieje możliwość zamówienia tzw. przesyłek specjalnych, czyli paczek i koszy okolicznościowych. Przesyłki mogą być dostarczane także za pośrednictwem kuriera DPD.

Realizacja zamówień odbywa się 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt), w różnych godzinach - w zależności od miasta (w Warszawie od 9:00 do 21:00). W każdym mieście inne będą koszty dostaw oraz minimalnych wartości zamówień. Różnice będą zależne także od kwoty zakupów oraz sposobu dostawy. Po przekroczeniu danej sumy istnieje możliwość darmowej dostawy.

Płatność internetowa umożliwia tylko użycie karty. Przy obiorze osobistym możemy zrobić to kartą lub gotówką.

Minimalna wartość zamówienia: różna, w zależności od miasta

różna, w zależności od miasta Obszar dostawy : Warszawa, Wrocław, Tychy, Rzeszów, Radom, Lublin, Kielce, Katowice, Jastrzębie Zdrój, Gliwice, Gdańsk, Elbląg

: Warszawa, Wrocław, Tychy, Rzeszów, Radom, Lublin, Kielce, Katowice, Jastrzębie Zdrój, Gliwice, Gdańsk, Elbląg Terminy dostawy: 5 dni w tygodniu; godziny – różne, w zależności od miasta

5 dni w tygodniu; godziny – różne, w zależności od miasta Ceny dostawy: różnią się w zależności od miasta

różnią się w zależności od miasta Sposoby płatności: karta, gotówka

karta, gotówka Punkt odbioru w sklepie: TAK

TAK Coolomaty: w zależności od miasta

e-Piotr i Paweł

Znana sieć sklepów Piotr i Paweł od dłuższego czasu funkcjonuje także jako sklep internetowy (e-Piotr i Paweł), gdzie możliwe jest zrobienie szybkich i wygodnych zakupów spożywczych. Obszar dostarczenia produktów odbywa się w Warszawie i okolicach. Dostawy ogólnopolskie realizowane są za pośrednictwem kuriera, a możliwość osobistego odbioru zakupów istnieje w takich miastach jak: Warszawa, Wrocław, Toruń, Poznań, Łódź, Kraków, Gdańsk, Bydgoszcz, Białystok. Zamówienia otrzymamy w skrzyniach transportowych lub kartonowych opakowaniach.

Terminy dostawy są uzależnione od momentu złożenia zamówienia. Możemy skorzystać z jednego z sześciu okresów, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 22:00. Produkty mogą być dostarczone w tym samym dniu lub (na inny dzień niż termin zamówienia) z maksymalnie 4-dniowym wyprzedzeniem. Minimalna wartość zamówienia musi wynosić 80 zł. Ceny dostawy różnią się w zależności od wartości zakupionych produktów. Nie poniesiemy kosztów za ich dostarczenie, jeśli zapłacimy ponad 250 zł.

Płatność za towary może być zrealizowana online – kartą płatniczą (Visa, Matercard), natomiast przy odbiorze osobistym – kartą, gotówką lub bonami towarowymi „Piotr i Paweł” czy kuponami Sodexho Pass, Accor, Bonus.

Minimalna wartość zamówienia: 80 zł

80 zł Obszar dostawy: Warszawa i okolice

Warszawa i okolice Terminy dostawy: 7 dni w tygodniu, od 10:00 do 22:00

7 dni w tygodniu, od 10:00 do 22:00 Ceny dostawy: zależne od wartości zamówienia; darmowa dostawa powyżej 250 zł

zależne od wartości zamówienia; darmowa dostawa powyżej 250 zł Sposoby płatności: karta płatnicza, gotówka, karta kredytowa, bony towarowe

karta płatnicza, gotówka, karta kredytowa, bony towarowe Punkt odbioru w sklepie: TAK, w poszczególnych miastach: Warszawa, Wrocław, Toruń, Poznań, Łódź, Kraków, Gdańsk, Bydgoszcz, Białystok

TAK, w poszczególnych miastach: Warszawa, Wrocław, Toruń, Poznań, Łódź, Kraków, Gdańsk, Bydgoszcz, Białystok Coolomaty: TAK

Api Market

Api Market (a.pl)

Zakupy spożywcze online możemy zrobić również w sklepie Api Market, który oferuje szeroki zakres niezbędnych produktów. Obszar dostawy obejmuje całą Warszawę wraz z powiatem piaseczyńskim, legionowskim oraz wołomińskim. Towar dostarczany jest bezpośrednio do wskazanego miejsca, specjalnym firmowym autem z możliwością przewożenia świeżych i mrożonych produktów.

Zamówienia realizowane są codziennie, w godzinach od 8:00 do 20:00. Możemy zadecydować, o której kurier ma dostarczyć produkty oraz wpisać w komentarzu wszelkie uwagi. Koszty dostawy różnią się w zależności od końcowej sumy. Istnieją cztery podziały cenowe: zamówienie do 50 zł, to koszt przesyłki 19,99 zł, zamówienie od 50 zł do 150 zł, to koszt przesyłki 9,99 zł, zamówienie od 150zł do 200zł, to koszt przesyłki 4,99zł, jeśli zamówienie wynosi ponad 200zł, to przesyłka jest gratis. Minimalna wartość zamówienia to 0 zł.

Za produkty możemy zapłacić przez internet – kartą lub przelewem online; przy odbiorze kartą oraz gotówką.