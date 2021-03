Koronawirus mutuje, czy nasze przeciwciała też?

Przeprowadzono badania nad przeciwciałami u osób po szczepieniach oraz po przejściu Covid-19. Wyniki są zaskakujące.

Jakby pandemia z udziałem koronawirusa i wywoływanej przez niego choroby Covid-19 nie była dość trudna, to okazało się, że wirus SARS-CoV-2 mutuje. Kolejne pojawiające się szczepy, jak np. wariant brytyjski, to dodatkowe zagrożenie i istotna komplikacja. Okazuje się bowiem, że poszczególne z nich posiadają zwiększone zdolności omijania przeciwciał wytworzonych przez ludzko układ immunologiczny, w związku z czym w ich przypadku szczepionki i odporność ozdrowieńców mają zmniejszoną skuteczność. Naukowcy z całego świata ostrzegają nawet, że powstanie mutacja odporna na szczepionki, a walka z Covid-19 może potrwać jeszcze lata. Okazuje się jednak, że natura nie spisała ludzkości na straty, czego dowodem są najnowsze badania.

Badacze postanowili sprawdzić czy wytworzone przez ludzki organizm przeciwciała również są w stanie ewoluować w odpowiedzi na zmieniające się zagrożenie. W tym celu, postanowili oni pobrać próbki od pacjentów wkrótce po zarażeniu koronawirusem i porównać je z tymi, otrzymanymi około sześć miesięcy później. Uzyskane w ten sposób dane pozwoliły na wyciągnięcie ciekawych wniosków.

Już wcześniej inni naukowcy sprawdzili, jak długo po zakażeniu utrzymuje się u ludzi odporność na koronawirusa i związana z nią ilość posiadanych przeciwciał. Najnowsze badania potwierdziły wcześniej uzyskane wyniki i to, że po pół roku w ludzkim organizmie znajduje się znacznie mniejsza ilość przeciwciał, niż wcześniej. Choć nie są to pozytywne dane, to badacze mają dla nas też dobre wiadomości.

Mimo, że ilość przeciwciał jest znacznie mniejsza to te, które pozostały uległy modyfikacji. Konkretnie, aż 83% z nich było w stanie rozpoznawać i reagować na nowe szczepy SARS-CoV-2, co oznacza, iż nasz organizm posiada zdolności przystosowania do zmieniającego się zagrożenia i to w dość krótkim czasie.

Ciekawostką jest, że przeciwciała po ewolucji potrafiły reagować nie tylko na nowe szczepy koronawirusa, ale także na inne wirusy typu SARS. Materiał badaczy daje nam więc nie tylko większą wiedzę o bieżącym zagrożeniu, ale też podstawy to wykreowania skutecznych środków do walki z nim oraz z innymi, które mogą się potencjalnie pojawić w przyszłości.