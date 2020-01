Koronawirus opóźnia produkcję akcesoriów dla Samsunga Galaxy S20

Najnowszy wirus z Chin negatywnie wpływa na łańcuch produkcyjny dedykowanych pokrowców dla Samsunga Galaxy S20. Czy premiera urządzenia jest zagrożona?

Wielokrotnie pisaliśmy już, ze koronawirus, który został wykryty w 11 milionowym mieście Wuhan w Chinach wpływa zarówno na zdrowie i życie ludzi, jak i na całą gospodarkę Chin.

W chwili obecnej Chiny są największym producentem elektroniki użytkowej. W Państwie Środka produkowane są między innymi urządzenia Samsunga oraz Apple. Oprócz tego wszystkie chińskie marki produkują swoje urządzenia na lokalnym rynku. Pojawienie się koronawirusa dosłownie sparaliżowało największe pod względem ludności państwo świata. Kolejni producenci informują o zawieszeniu działania fabryk, zakazach podróży do Chin i i ewakuacji pracowników z tamtego państwa. Co ciekawe koronawirus spowodował również, że część firm myśli o przeniesieniu produkcji do Wietnamu i na Tajwan.

Za niecałe dwa tygodnie Samsung organizuje konferencje z cyklu Galaxy Unpacked. Na wydarzeniu zaprezentowane zostaną jedne z najgorętszych flagowców z Androidem - rodzina Galaxy S20. Najnowsze informacje z Chin donoszą, że koronawirus negatywnie wpłynął na łańcuch produkcyjny akcesoriów dla najnowszych Samsungów Galaxy S20. Ze względu na rozprzestrzenienie się wirusa chiński rząd zadecydował o przedłużeniu świąt chińskiego Nowego Roku, co ma swoje konsekwencje. W wyniki tej decyzji wiele fabryk zostało zamkniętych, co generuje kolejne opóźnienia w produkcji sprzętu.

Portal MobileFun zaczął otrzymywać informacje od firm, które produkują akcesoria, a także od producentów telefonów i sprzętu elektronicznego o opóźnieniach w dostawach. Powyższa sytuacja spowoduje, że po premierze Samsunga Galaxy S20 możemy borykać się z problemem z dostępnością akcesoriów do najnowszych modeli. W chwili obecnej nic nie wskazuje na to, aby sama premiera Galaxy S20 została zagrożona.

Właściciele najnowszych Galaxy S20 prawdopodobnie będą musieli zaczekać z zakupem akcesoriów, które staną się towarem deficytowym. Ich brak może z kolei spowodować, że na początku zanotujemy sporo większą liczbę uszkodzonych egzemplarzy, niż w przypadku premiery poprzednich generacji Galaxy S.

