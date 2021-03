Koronawirus – prywatne szczepienia?

Wiele osób zastanawia się nad możliwością prywatnego zaszczepienia się przeciw koronawirusowi i gdzie można to zrobić. Odpowiadamy więc na te nurtujące pytania.

Większość ludzi zdaje sobie sprawę z zasadności szczepień na koronawirusa i tego, że są one obecnie jedynym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz osobom najbliższym, a także na pokonanie samej pandemii i powrót do względnej normalności. Nic więc dziwnego, iż zależy nam na jak najszybszym otrzymaniu szczepionki. Niestety, nie jest to sprawa prosta.

Choć na terenie samej Unii Europejskiej dopuszczono już do obiegu trzy rodzaje szczepionek (firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca/Oxford), a kolejne są w trakcje procesu zatwierdzania (m.in. Johnson&Johnson, CureVac), to niestety tempo szczepień nie jest takie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Szczególnie osoby zdrowe, samodzielne, pomiędzy 18 a 60 rokiem życia, nie wykonujące zawodów „uprzywilejowanych” muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż według obowiązujących etapów szczepień znajdują się w ostatniej grupie. Aby zobrazować długość oczekiwania takich osób, wystarczy skorzystać choćby z kalkulatora szczepień, według którego, na zaszczepienie wszystkich obywateli Polski w obecnym tempie potrzeba aż 493 dni.

Sytuacji nie poprawia obecna tendencja zwyżkowa zachorowań, która na poszczególnych obszarach jest na tyle zatrważająca, że rząd debatuje nad wprowadzeniem obostrzeń regionalnych. W związku z tą nieciekawą sytuacją wiele osób jest chętnych, aby zdecydować się na prywatne szczepienie przeciw Covid-19.

Szczepienie prywatne przeciw SARS-CoV-2

Dla zdecydowanych na zaszczepienie się przeciw koronawirusowi prywatnie, mamy złe wieści. Szczepionki przeciw Covid-19 nie są dostępne na wolnym rynku, co oznacza, iż w żaden sposób nie można ich prywatnie nabyć. Wszelkie substancje tego typu są obecnie kontraktowane centralnie, czyli nabywane odgórnie przez przedstawicieli poszczególnych krajów i wspólnot, takich jak Unia Europejska. Te z kolei, rozdysponowują preparaty bezpłatnie i według odgórnie ustalonych zasad.

Gdy się nad tym lepiej zastanowić, jest to rozwiązanie znacznie korzystniejsze i to pod wieloma względami. Jednym z głównych powodów są sprawy techniczne, gdyż centralnie podejmowane decyzje pomagają ogarnąć potencjalny chaos organizacyjny, który przy obecnej skali problemu z pewnością wystąpiły, gdyby nagle poszczególne jednostki odrębnie podejmowały działania w tym zakresie.

Kolejną, nie mniej istotną sprawą jest to, że w ten sposób chronione są interesy ludzi. Bowiem nie byłoby większej możliwości kontroli nad wszelkiej maści oszustami i podmiotami sztucznie zawyżającymi ceny szczepionek i żerującymi na tej tragicznej sytuacji. Co więcej, promowałoby to w procesie szczepień osoby bardziej zamożne, biedniejsze z kolei pozostawiając bez tej koniecznej obecnie pomocy. Bez względu więc na zawirowania w tempie oraz procesie szczepień przeciw SARS-CoV-2, chyba lepiej, aby w pierwszej kolejności otrzymywały je osoby szczególnie ich potrzebujące, bez względu na zasobność ich portfela.