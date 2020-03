Koronawirus - przez błąd oprogramowania Facebook usuwał informacje z wiarygodnych źródeł

Facebook zaczął oznaczać niektóre posty, prowadzące do artykułów i wiadomości na temat koronawirusa, jako spam. O ile w przypadku fałszywych newsów i wątpliwej jakości pseudonauki ma to sens, o tyle gorzej, gdy są to informacje ze sprawdzonych, wiarygodnych źródeł. Dziennikarz Verge odkrył taką sytuację u siebie, a gdy podzielił się spostrzeżeniem na Twitterze, wyszło na jaw, że wiele innych osób ma tak samo. Po przekazaniu informacji do Facebooka sprawdzono sprawę i okazało się, że zawinił bug w systemie wykrywającym spam. W chwili obecnej programiści sieci społecznościowej pracują nad usunięciem problemu, a niesłusznie oznaczone posty mają na niego powrócić.

It looks like an anti-spam rule at FB is going haywire. Facebook sent home content moderators yesterday, who generally can't WFH due to privacy commitments the company has made. We might be seeing the start of the ML going nuts with less human oversight. https://t.co/XCSz405wtR