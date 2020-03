Koronawirus - rusza oficjalna strona informacyjna

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej uruchomił stronę, na której przedstawiane są wszelkie informacje o koronawirusie - zaczynając od najnowszych doniesień, po porady dla pracodawców i rodziców.

Koronawirus został ogłoszony wczoraj przez Światową Organizację Zdrowia pandemią, co oznacza, że zagraża praktycznie każdemu. Strona Koronawirus: informacje i zalecenia ma na celu podawanie rzetelnych informacji na temat rozprzestrzeniania się wirusa. Znajdują się tu aktualizowane informacje na temat, a także porady związane ze środkami ostrożności i postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich. Zgromadzono tu listę szpitali zakaźnych, informacje dla rodziców, porady dla rodziców ( w tym pełna specustawa o zasiłkach opiekuńczych), porady dla podróżujących, a także przedsiębiorców.

Jak napisano na stronie i o czym warto pamiętać: "Wszystkie publikowane na tej stronie informacje to oficjalne komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO." Zamieszczana rekomendacje dla przedsiębiorców oraz zwykłych obywateli stanowią cenne źródło informacji zgromadzonych w jednym miejscu - i za to wielkie brawa. Mamy także na stronie dział Do pobrania, gdzie znajdują się plakaty informacyjno-edukacyjne, karta pasażera, materiały dotyczące zasad kwarantanny, itp.

Dowiedz się więcej już teraz - wejdź na tę stronę!

Źródło: gov.pl