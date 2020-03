Koronawirus: te imprezy przez niego odwołano

COVID-19, koronawirus, kwarantanna, pandemia - w ostatnich dniach czytamy o tym i słyszmy bez przerwy. Aby uniknąć bałaganu, zgromadziliśmy w jednym miejscu listę wszystkich odwołanych z jego powodu imprez.

Koronawirusy to cała rodzina wirusów, zaś ten konkretny pojawił się po raz pierwszy w chińskim Wuhan pod koniec ubiegłego roku. Efekty? Globalna pandemia. COVID-19 - skąd w ogóle wzięła się ta nazwa? Jest to skrótowiec od angielskich słów CO - jak corona, VI - jak virus oraz D - jak disease, z kolej "19" w nazwie oznacza rok pojawienia się choroby. Ją samą wywołuje koronawirus SARS-CoV-2 .

Koronawirus pierwszy raz zagościł na naszych łamach (niestety) 29 stycznia, kiedy już szalał w Chinach, a my pisaliśmy: Koronawirus zagrożeniem dla produkcji iPhone'a 9, 11 oraz AirPods. Kto się spodziewał, że efekty będą znacznie większe i spowodują odwołanie następujących imprez (kolejno nazwa, data ogłoszenia odwołania, uzasadnienie oraz planowany termin ):

Rozgrywki e-sportowe w ramach Overwatch - 31 stycznia - Blizzard zdecydował się zawiesić rozgrywki e-sportowe w ramach Overwatch League , w obawie o zdrowie graczy i kibiców. Tego dnia było już 38 ofiar śmiertelnych;

zdecydował się zawiesić rozgrywki e-sportowe w ramach , w obawie o zdrowie graczy i kibiców. Tego dnia było już 38 ofiar śmiertelnych; Mobile World Congress - 12 lutego - Dwie główne przyczyny to oczywiście koronawirus oraz ściśle z nim związane odwołanie obecności największych marek i producentów - jak Intel, Nvidia, Sony, Facebook, LG, Amazon, Vivo i wielu innych. Miały odbyć się w dniach 24-27 luty 2020;

F8 Facebook Developers Conference - 28 lutego - przyczyna podobna jak przy MWC 2020 - większość firm i deweloperów odwołała swoją obecność z powodu możliwości zarażenia się koronawirusem. Planowany termin: 5-6 maja;

- większość firm i deweloperów odwołała swoją obecność z powodu możliwości zarażenia się koronawirusem. Planowany termin: 5-6 maja; Game Developers Conference - 29 lutego - z powodu koronawirusa swój udział odwoływali kolejni wystawcy, a informacja, która była kroplą przeważającą szalę to dołączenie do grona nieobecnych Microsoftu, Epic Games i Unity. Termin: 16-20 marca;

swój udział odwoływali kolejni wystawcy, a informacja, która była kroplą przeważającą szalę to dołączenie do grona nieobecnych Microsoftu, Epic Games i Unity. Termin: 16-20 marca; GTC 2020 - 3 marca - doroczna konferencja Nvidia została przeniesiona do sieci; miała odbyć się w dniach 22-26 marca;

Google I/O 2020 - 4 marca - Google ma zamiar zaprezentować część wydarzeń online. Nie podano jednak jak na razie szczegółów na ten temat, ale dość prawdopodobny jest streaming prezentacji i dyskusji na YouTube. Termin: 12-14 maja;

Minecraft Festival - 5 marca - zjazd miłośników gry Miecraft został przełożony na 25-27 września;

- 5 marca - zjazd miłośników gry został przełożony na 25-27 września; TwitchCon Amsterdam - 6 marca - impreza społeczności skupionej wokół platformy Twitch, 20 marca;

- 6 marca - impreza społeczności skupionej wokół platformy Twitch, 20 marca; Game Connection - 10 marca - planowany na 16-20 marca zjazd deweloperów gier został przełożony na późniejszy termin;

- 10 marca - planowany na 16-20 marca zjazd deweloperów gier został przełożony na późniejszy termin; Games First London - 10 marca - impreza zaplanowana na 1 kwietnia została przełożona na czas nieokreślony;

- 10 marca - impreza zaplanowana na 1 kwietnia została przełożona na czas nieokreślony; Publiczna premiera Huawei P40 - 11 marca - Huawei miało zaprezentować rodzinę P40 26 marca, podczas wydarzenia w Paryżu. Jednak zostało ono odwołane, a użytkownikom pozostaje śledzenie prezentacji online;

E3 2020 - 11 marca - święto miłośników gier miało odbyć się w dniach 9-11 czerwca w Los Angeles;

- 11 marca - święto miłośników gier miało odbyć się w dniach 9-11 czerwca w Los Angeles; Pokémon GO - 13 marca - Niantic, czyli firma odpowiedzialna za grę Pokémon GO, przełożyła Abra Community Day;

Digital Dragons 2020 - 14 marca - tegoroczna edycja Digital Dragons miała wystartować 18 maja, jednak ze względu na rozwój pandemii koronawirusa, zdecydowano się o przełożeniu targów na wrzesień bieżącego roku, a konkretnie na 14-15 września;

WWDC - 14 marca - WWDC 2020, które odbędzie się w jeszcze nieokreślonym terminie w czerwcu 2020 roku będzie wydarzeniem online;

Build 2020 - ze względu na panującą pandemię koronawirusa gigant z Redmond postanowił odwołać wydarzenie i zdecydował się na transmisję na żywo w internecie. Impreza miała odbyć się w dniach od 19 do 21 maja w Washington State Convention Center w Seattle.

Artykuł będzie aktualizowany na bieżąco.