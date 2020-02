Koronawirus wywoła spadki sprzedaży iPhone'a w Q1 2020

Koronawirus spowoduje problemy w dostarczeniu odpowiedniej ilości iPhone'ów na rynek w pierwszym kwartale 2020 roku.

Koronawirus z pewnością jest tematem stycznia i lutego 2020 roku. Epidemia, która pojawiła się w Chińskim mieście Wuhan całkowicie zakłóciła pracę wielu fabryk. Część z nich należy między innymi do podwykonawców Apple.

Analityk specjalizujący się w firmie Apple - Ming-Chi Kuo udostępnił w sieci swoją najnowszą notatkę analityczną. Głównym tematem rozważań jest wpływ koronawirusa na produkcję i dostawy iPhone'ów w najbliższych miesiącach. Kuo nie ogranicza się do Apple informując, że dostawy smartfonów w pierwszej połowie 2020 roku stoją pod wielkim znakiem zapytania.

Apple w najbliższych miesiącach skupia się na produkcji zwiększonej ilości iPhone'ów 11 oraz wprowadzeniu na rynek nowego taniego iPhone'a 9/SE 2, którego próbna produkcja miała ruszyć zaledwie kilka dni temu.

Najnowsze prognozy donoszą, że plany Apple zostały solidnie pokrzyżowane przez kornawirusa.

Ming-Chi Kuo przewiduje, że "ostatnie badania wskazują, że ze względu na koronawirusa dostawy iPhone'a są pod znakiem zapytania". Według Kuo dostawy iPhone'a spadną o 10 procent. Dzięki temu Ming-Chi Kuo przewiduje, że Apple zdoła wyprodukować w pierwszym kwartale 2020 roku od 36 do 40 milionów urządzeń.

Patrząc perspektywicznie w przyszłość Kuo zauważa, że drugi kwartał (trzeci kwartał finansowy według Apple) jest trudny do przewidzenia ze względu na to, że nie wiemy, jak wyglądać będzie dalej epidemia koronawirusa. Im wcześniej zostanie ona zatrzymana tym szybciej fabryki powrócą do normalnego trybu pracy.

W zeszłym tygodniu Kuo poinformował, że Apple szykuje się do wprowadzenia na rynek nowego urządzenia - lokalizatoa AirTag oraz kolejnego modelu słuchawek dousznych typu True Wireless. Obok iPhone'a 9 mają być to wszystkie urządzenia mobilne, które pojawią się w najbliższym czasie.

Kuo informuje, że zmniejszona produkcja nie powinna negatywnie wpłynąć na braki w dostawach, ponieważ Apple zamknęło wszystkie sklepy stacjonarne na terenie Chin, co z pewnością przyczyni się do spadku sprzedaży iPhone'a.

