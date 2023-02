Korzystaj, póki możesz - monitory w najlepszych promocjach [02.02.2022]

Zbieramy dla Ciebie najlepsze oferty na monitory. Kup dobry model i zaoszczędź!

Jeśli masz komputer stacjonarny - bez monitora po prostu się nie da. Czy będzie to monitor do gier czy monitor do pracy - warto postawić na wysoką jakość, a równocześnie nie przepłacać. Dlatego w poniższym przeglądzie prezentujemy modele, które zostały objęte promocjami w popularnych sieciach. Zobacz i wybierz najlepszy dla siebie!

Avans

ASUS Eye Care VA24DQLB - ekran 23,8 cala, IPS, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 5 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz. Cena - 799 zł . Kup teraz!

MediaMarkt

MSI Optix G24C6P - ekran 23,8 cala, 1920 x 1080 px, VA, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz. Cena - 999 zł . Kup teraz!

Morele

iiyama ProLite E2791HSU-B1 - ekran 27 cali, 1920 x 1080 px, TN, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz. Cena - 769 zł . Kup teraz!

Media Expert

MSI Optix G273QF - ekran 27 cali, 2560 x 1440 px, IPS, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 165 Hz. Cena - 1699,99 zł . Kup teraz!

Komputronik

iiyama G-Master GB2570HSU-B1 [FreeSync Premium] - ekran 24,5 cala, IPS, 1920 x 1080 px, częstotliwość odświeżania obrazu 165 Hz. Cena - 989 zł . Kup teraz!

