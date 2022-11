Korzystaj, póki możesz - monitory w najlepszych promocjach [21.11.2022]

I oto kolejne produkty zostały wciągnięte w gorączkę przed Black Friday. Zbieramy dla Ciebie najlepsze oferty na monitory. Kup i zaoszczędź!

Jeśli masz komputer stacjonarny - bez monitora po prostu się nie da. Czy będzie to monitor do gier czy monitor do pracy - warto postawić na wysoką jakość, a równocześnie nie przepłacać. Dlatego w poniższym przeglądzie prezentujemy modele, które zostały objęte promocją w ramach przygotowań do Black Friday. Zobacz i wybierz najlepszy dla siebie!

RTV Euro AGD

HP X24ih 1ms 144Hz - ekran 23,8 cala, IPS, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz. Cena - 799 zł . Kup teraz!

Samsung C27R500FHR - ekran 27 cale, VA, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 4 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz. Cena - 789 zł . Kup teraz!

Acer Nitro VG240YP 24" - ekran 24 cale, IPS, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz. Cena - 599 zł . Kup teraz!

Samsung Smart M7 S32AM700UR - ekran 32 cale, VA, 3840 x 2160 px, czas reakcji matrycy 8 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz. Cena - 1399 zł . Kup teraz!

Samsung C27G55TQWR 1ms 144Hz - ekran 27 cali, VA, 2560 x 1440 px, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz. Cena - 1249 zł . Kup teraz!

iiyama G-Master Red Eagle GB3467WQSU-B1 - ekran 34 cale, VA, 3440 x 1440 px, czas reakcji matrycy 0,4 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 165 Hz. Cena - 2299 zł . Kup teraz!

Xiaomi Mi Curved Monitor 34 BHR4269GL - ekran 34 cale, VA, 3440 x 1440 px, czas reakcji matrycy 4 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz. Cena - 1649 zł . Kup teraz!

Lenovo G27q-20 1ms 165Hz - ekran 27 cali, IPS, 2560 x 1440 px, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 165 Hz. Cena - 1299 zł . Kup teraz!

- ekran 27 cali, IPS, 2560 x 1440 px, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 165 Hz. Cena - . Kup teraz! Acer KA272BI 1ms 75Hz - ekran 27 cali, IPS, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz. Cena - 599 zł. Kup teraz!

MediaMarkt

ASUS VY279HE - ekran 27 cali, 1920 x 1080 px, IPS, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz. Cena - 699 zł . Kup teraz!

SAMSUNG Odyssey G3 LF27G35TFWUXEN - ekran 27 cali, 1920 x 1080 px, VA, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz. Cena - 999 zł . Kup teraz!

IIYAMA G-Master GB3461WQSU-B1 34 UWQHD - ekran 34 cale, 3440 x 1440 px, IPS, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz. Cena - 1999 zł . Kup teraz!

HP 32s FHD IPS 60Hz 5ms (2UD96AA) - ekran 31,5 cali, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 5 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz. Cena - 699 zł . Kup teraz!

LG 27UP650-W - ekran 27 cali, 3840 x 2160 px, czas reakcji matrycy 5 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz. Cena - 1599 zł . Kup teraz!

LENOVO G27q-20 - ekran 27 cali, 2560 x 1440 px, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 165 Hz. Cena - 1399 zł . Kup teraz!

SAMSUNG Odyssey G5 LC27G55TQWRXEN - ekran 27 cali, 2560 x 1440 px, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz. Cena - 1099 zł . Kup teraz!

ASUS TUF Gaming VG249Q - ekran 23,8 cali, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz. Cena - 899 zł . Kup teraz!

- ekran 23,8 cali, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz. Cena - . Kup teraz! LENOVO G24e-20 - ekran 23,8 cali, 1920 x 1080 px, VA, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 100 Hz. Cena - 659 zł. Kup teraz!

Media Expert

IIYAMA G-Master G2470HSU - ekran 27 cali, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 0,8 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 165 Hz. Cena - 849 zł . Kup teraz!

PHILIPS 273V7QDSB - ekran 27 cali, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 4 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 74 Hz. Cena - 749 zł . Kup teraz!

SAMSUNG Odyssey C27G55TQWR - ekran 27 cali, 2560 x 1440px, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz. Cena - 1099 zł . Kup teraz!

LENOVO G24-20 - ekran 24 cale, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 0,5 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz. Cena - 759 zł . Kup teraz!

SAMSUNG Smart M7 LS32BM700UUXEN - ekran 32 cale, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 4 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz. Cena - 1499 zł . Kup teraz!

XIAOMI Mi 2K Gaming - ekran 27 cali, 2560 x 1440 px, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 165 Hz. Cena - 1389 zł . Kup teraz!

ACER Predator XB273UNVbmiiprzx - ekran 27 cali, 2560 x 1440 px, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 170 Hz. Cena - 1999 zł . Kup teraz!

- ekran 27 cali, 2560 x 1440 px, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 170 Hz. Cena - . Kup teraz! BENQ EX2780Q - ekran 27 cali IPS, 2560 x 1440 px, czas reakcji matrycy 5 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz. Cena - 1789 zł. Kup teraz!

Komputronik

U34G3XM/EU - ekran 34 cali, 3440 x 1440 px, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz. Cena - 1399 zł . Kup teraz!

HP X24c FHD TN - ekran 24 cale, 1920 x 1080 px, częstotliwość odświeżania obrazu 144 Hz. Cena - 639 zł . Kup teraz!

HP M24fd - ekran 24 cale, 1920 x 1080 px, częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz. Cena - 829 zł . Kup teraz!

Eizo FlexScan EV2457 - ekran 24,1 cala, 1920 x 1200 px, czas reakcji matrycy 5 ms. Cena - 2249 zł . Kup teraz!

Philips 243S7EYMB/00 - ekran 23,8 cala, 1920 x 1080 px, czas reakcji matrycy 5 ms. Cena - 759 zł . Kup teraz!

ASUS ProArt PA24AC - ekran 24,1 cali, 1920 x 1200 px, czas reakcji matrycy 5 ms. Cena - 1479 zł . Kup teraz!

- ekran 24,1 cali, 1920 x 1200 px, czas reakcji matrycy 5 ms. Cena - . Kup teraz! Samsung Odyssey Neo G9 S49AG950NUX - ekran 49 cali, zakrzywiony, 5120 x 1440 px, VA, czas reakcji matrycy 1 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 240 Hz. Cena - 6749 zł. Kup teraz!

Zobacz również: