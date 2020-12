Korzystaj z sieci bezpiecznie. Sprawdź, jak możesz chronić się przed najpopularniejszymi zagrożeniami

Trudno wyobrazić sobie dzisiejsze życie bez internetu. Przez internet korzystamy z banku, dokonujemy zakupów, wykonujemy zadania zawodowe, łączymy się z bliskimi. Niestety podczas użytkowania sieci wciąż natykamy się na liczne zagrożenia. Często nie jesteśmy ich świadomi, dlatego warto je poznać i zabezpieczyć się przed nimi. O to kilka przykładów, na jakie ataki cyberprzestępców możemy natknąć się w sieci i jak sobie z nimi radzić wykorzystując narzędzia ESET.

Spis treści

Wirusy i ransomware – legendarny program antywirusowy uchroni Cię przed zaszyfrowaniem danych

Pierwszy wirus komputerowy pojawił się już w 1986 roku. Od tego czasu ataki cyberprzestępców mocno ewoluowały. Obecnie nie słyszy się zbyt często o wirusach, a przynajmniej nie takich jak w przeszłości. To zaleta, między innymi skutecznych programów antywirusowych. Jednym z pierwszych był właśnie NOD32, powstały w 1987 roku. Od tego czasu ESET jest wiodącą firmą w świecie cyberbezpieczeństwa. Wydaje się, że wiele współczesnych wirusów wyłapywanych jest przez skuteczne zabezpieczenia w samych systemach operacyjnych. Jednak zagrożenia pojawiają się znacznie szybciej niż kolejne łatki systemów. Dlatego warto korzystać z dedykowanego oprogramowania ze stale aktualizowaną bazą zagrożeń. Jednym z najbardziej niebezpiecznych ataków na nasz sprzęt i nasze bezpieczeństwo jest ransomware. To niebezpieczne oprogramowanie, które po zainfekowaniu naszego komputera szyfruje dyski i uniemożliwia dostęp do nich. Często po takim ataku jedynym rozwiązaniem jest zapłacenie okupu przestępcom. Infekcji ransomware można jednak uniknąć korzystając z dowolnego programu zabezpieczającego firmy ESET – wszystkie one posiadają technologię chroniącą przed tego typu zagrożeniami.

ESET Internet Security – nie pozwoli, aby ktoś nieuprawniony dostał się do naszych danych

Cyberprzestępcy stosują różne metody na uzyskanie dostępu do danych. Często na komputerze posiadamy istotne informacje o naszych finansach, dokumenty związane z pracą, dane do kart bankowych czy istotne skany. W dodatku coraz częściej z poziomu komputerów możemy sterować też urządzeniami w domu. Osoby trzecie, które uzyskają nieuprawniony zdalny dostęp do naszego komputera mogą więc wykradać dokumenty, podszywać się pod nas w sieci, czy też narobić nieco bałaganu w inteligentnym domu. Aby się przed tym ustrzec, warto skorzystać z ESET Internet Security, który monitoruje połączenia nie tylko na naszym komputerze, ale też zabezpiecza domowy router. Program czuwa nad tym, aby nikt niepowołany nie dostał się do naszej sieci.

Przelewaj pieniądze bezpiecznie – ESET Internet Security na straży bankowości elektronicznej

Jednym z nieodzownych elementów naszej obecności w sieci jest korzystanie z bankowości elektronicznej. Przez internet robimy zakupy, opłacamy rachunki, dokonujemy przelewów oraz monitorujemy stan naszych oszczędności. Możliwość szybkiego logowania do banku i dostęp do pieniędzy z każdego miejsca na świecie jest dużym udogodnieniem, które zmieniło nasze przyzwyczajenia. Niestety to również łakomy kąsek dla przestępców. W internecie nie brakuje stron podszywających się pod banki i systemy płatności. Pojawiają się różnego rodzaju maile udające bank. W takich sytuacjach konieczne jest zachowanie czujności, ostrożności, a przede wszystkim przestrzeganie systemów stosowanych przez bank. Warto jednak mieć też dodatkowe zabezpieczenie w postaci ESET Internet Security. Oprogramowanie to nie tylko sprawdza czy połączenie korzysta z prawidłowego certyfikatu SSL, ale też szyfruje dane pomiędzy stroną internetową a klawiaturą. Dzięki temu mamy ochronę przed keyloggerami, które wyłapują wpisywany tekst jak na przykład loginy i hasła do banku.

Zgubiony komputer? Nadaj sygnał SOS

ESET Internet Security posiada także zbiór funkcji pod hasłem „Anti–theft”. To narzędzie, które może okazać się niezwykle przydatne, gdy ktoś ukradnie nam laptopa lub po prostu go zgubimy. Dzięki Anti-Theft będziemy w stanie zlokalizować komputer, jeśli tylko połączy się z siecią, a nawet zidentyfikować (za pomocą kamery wbudowanej w urządzenie) osobę, która z niego korzysta. Możemy też skontaktować się ze złodziejem czy znalazcą naszego sprzętu. Przypadkowo zostawiony laptop w pociągu czy kawiarni będzie możliwy do odzyskania. Często znalazcy nie wiedzą, jak trafić do właściciela – dzięki rozwiązaniom ESET jest to ułatwione.

Skończ z jednakowym hasłem. Sięgnij po ESET Smart Security Premium

Obecność w sieci wiąże się z licznymi kontami internetowymi – bank, instytucje publiczne, serwisy społecznościowe, sklepy internetowe, usługi VOD i wiele więcej. Trudno jest tworzyć loginy i hasła oddzielnie dla każdego z tych miejsc i jeszcze je pamiętać. BeoSound wszystkiego w notesie mija się z celem i ogranicza też kwestie mobilne. Niebezpieczne jest też zapisywanie haseł w pliku tekstowym na komputerze. Błędem jest także posiadanie jednego hasła do wielu serwisów. Dlatego warto korzystać z rozwiązania, jakim jest menadżer haseł.

Ten zawarty jest w ESET Smart Security Premium. To nasz cyfrowo zabezpieczony notes z hasłami do wszystkich usług. Służy też jako generator nowych, trudnych do odgadnięcia haseł podczas rejestracji w serwisach. Dzięki temu możemy mieć bezpieczne hasła, a jednocześnie szybko się do nich dostaniemy.

Ważne dane na komputerze? Zadbaj, aby były widoczne wyłącznie dla Ciebie

Zdarza się, że z jednego komputera korzysta więcej użytkowników. Mogliśmy się o tym przekonać podczas ostanich miesięcy. Dzieci często musiały sięgać po komputery do nauki zdalnej, na przykład. Czy jednak chcemy, aby inna osoba miała dostęp do wszystkich danych? Czy nie obawiamy się, że dzieci przez przypadek skasują ważny folder z danymi? Dzięki opcji szyfrowania folderów i dysków USB przez ESET Smart Security Premium możemy zabezpieczać poszczególne pliki. Należy tylko utworzyć dodatkowy "sejf" na naszym komputerze.

Wykorzystuj możliwości internetu i ciesz się bezpieczeństwem

Sieć daje nam niezwykle dużo możliwości. Dzięki internetowi możemy efektywniej pracować, dokonywać zakupów, uczyć się i czerpać wiele radości z rozrywki. Warto jednak zadbać o bezpieczne korzystanie z internetu. ESET oferuje szereg takich rozwiązań dostępnych w kilku pakietach – podstawowy legendarny NOD32 Antywirus, zaawansowany ESET Internet Security oraz pakiet kompleksowy – ESET Smart Security Premium. Jak widać na powyższych przykładach jest wiele obszarów naszej aktywności w sieci, kiedy takie narzędzia okazują się przydatne.