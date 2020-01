Korzystasz z Google Chrome? Koniecznie sprawdź, czy zainstalowałeś to rozszerzenie

Jedno z popularnych rozszerzeń do Google Chrome okazało się bardzo niebezpieczne. Sprawdź, czy rownież je zainstalowałeś.

Jesteś użytkownikiem Google Chrome i jednocześnie posiadasz Bitcoin'y? Jeżeli tak sprawdź uważnie, czy przypadkiem nie zainstalowałeś rozszerzenia Shitcoin Wallet. Jeżeli okaże się, że rozszerzenie zostało zainstalowane w przeglądarce Chrome radzimy natychmiastowe odinstalowanie go. Niedawno okazało się, że program zawiera zawirusowany kod, który kradnie prywatne klucze.

Shitcoin Wallet to jedno z rozszerzeń do przeglądarki Google Chrome, które pozwala użytkownikowi w łatwy sposób zarządzać swoją walutą Etherum.

Dyrektor platformy MyCrypto Harry Denley ostrzega, że korzystanie Shitcoin Wallet jest niebezpieczne i może być tragiczne w skutkach. Okazuje się bowiem, że rozszerzenie może być niebezpieczne z dwóch powodów. Po pierwsze zarządzanie walutą bezpośrednio w rozszerzeniu jest ryzykowne. Po drugie kod JavaScript, w którym napisany jest program został zarażony oprogramowaniem, które może uzyskać dostęp do gromadzonej waluty Etherum.

Niebezpieczny kawałek kodu w Shitcoin Wallet powoduje, że na pięciu witrynach - MyEtheroWallet.com, Index.Marked, Binance.org, NeoTracker.io i Switcheo.exchange aplikacja informuje użytkownika o bezpiecznym logowaniu, a w rzeczywistości certyfikat jest podrobiony, przez co połączenie nie jest bezpieczne. W ten sposób Shitcoin Wallet może wykradać loginy i hasła użytkowników.

Analitycy z branży ostrzegają, że również pełna wersja aplikacji Shitcoin Wallet na komputery PC może być zainfekowana, a sam fakt, że rozszerzenie do przeglądarki Google Chrome posiada zawirusowany kod oznacza, że rozwiązanie to jest niebezpieczne, a korzystanie z niego to proszenie się o kłopoty.

Źródło: gadgestsnow.com