Korzystasz z WhatsApp? Uważaj! Nowy wirus wykrada listy kontaktów

Najnowsze oprogramowanie typu malware podszywa się pod aplikację firmy Huawei, aby zainfekować komunikator WhatsApp. Sprawdź, jak się przed nim chronić.

Kolejny cios w stronę komunikatora WhatsApp. Na Androidzie rozprzestrzenia się nowe złośliwe oprogramowanie, które atakuje popularny komunikator sieciowy WhatsApp.

WhatsApp

Wirus zachęca użytkowników do pobrania aplikacji tekstem " Download This application and Win Mobile Phone", co oznacza "Pobierz tę aplikację i wygraj smartfona". Nie daj się nabrać na ten chwytliwy slogan. Aplikacja jest zainfekowana i ma za zadanie wykraść dane osobowe z listy kontaktów komunikatora WhatsApp.

Lukas Stefanko - badacz złośliwego oprogramowania w firmie Eset informuje, że użytkownicy Androida powinni uważać, ponieważ oprogramowanie jest niezwykle niebezpieczne.

Wirus zachęca użytkowników do pobrania fałszywej aplikacji podszywającej się pod program Huawei, a następnie prosi o dostęp do szeregu uprawnień takich, jak dostęp do powiadomień, aby natychmiast przechwytywać powiadomienia z WhatsApp.

Złośliwe oprogramowanie po raz pierwszy zostało odkryte 21 stycznia przez użytkownika Twittera o nicku @ReBensk. Początkowo uważano, że służy ono tylko i wyłącznie do wyświetlania reklam, które generują zysk dla hakerów. Okazuje się jednak, że działanie to jest jedynie przykrywką dla prawdziwej funkcji zainfekowanego programu.

Stefanko odkrył, że aplikacja rozprzestrzenia się automatycznie wysyłając linki przez WhatsApp, a na dodatek kradnie dane osobowe.

Zainfekowana aplikacja Huawei wygląda na prawdziwą, ale nie jest dostępna w Google Play. W ten sposób hakerzy omijają zabezpieczenia w systemie operacyjnym Android oraz usłudze Google Play.

Program wysyła wiadomości do kontaktów co najmniej godzinę po otrzymaniu ostatniej wiadomości, aby nie wzbudzać podejrzeń. W ten sposób infekowana jest większa ilośc urządzeń. Dodatkowo mówi się, że w ten sposób program może dystrybuować trojany bankowe oraz innego rodzaju wirusy.

Aby uniknąć instalacji podobnych aplikacji pobieraj gry i programy tylko i wyłącznie z Google Play.

Jeżeli Twój telefon został zainfekowany jedyną możliwością odinstalowania wirusa jest całkowite przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych. Pamiętaj! W tym przypadku nie możesz przywrócić backupu, ponieważ może on zawierać wirusa.

Źródło: 91mobiles.com