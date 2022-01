Korzystasz z Windows 11? No to jesteś w mniejszości

Pojawiły się szczegółowe statystyki pokazujące udział najnowszego systemu firmy Microsoft na urządzeniach zakupionych w grudniu i styczniu. Wyniki są zaskakujące.

Najnowszy system Windows 11 zadebiutował pod koniec 2021 roku. Nie da się jednak ukryć, że była to bardzo szybka premiera popędzona katastrofalnymi w skutkach aktualizacjami Windows 10 i odwołaniem prac nad oprogramowaniem Windows 10X przeznaczonym do urządzeń hybrydowych łączących w sobie cechy tabletu oraz komputera. W ostatnich dniach serwis AdDuplex opublikował statystyki informujące, jaki procent urządzeń korzysta ze "starej dziesiątki", a jaki z "jedenastki".

Źródło: Neowin

Jak widać na powyższym diagramie, zaledwie 16,1% komputerów, na których instalacja systemu miała miejsce w grudniu oraz styczniu, działa na oprogramowaniu Windows 11. Co ciekawe, tylko 0,4% korzysta z programu Windows Insiders, które pozwala uzyskiwać wcześniejszy dostęp do niestabilnych jeszcze aktualizacji systemu. Łącznie daje to wynik 16,5%, co oznacza, że prawie co piąty użytkownik pracuje na Windows 11. Warto tutaj zauważyć, że system ten prawie potroił swój udział na rynku od listopada poprzedniego roku.

Wychodzi więc na to, że aż 83,5% komputerów pracuje na systemie Windows 10. Oczywiście, nie są to miarodajne wyniki, skoro nadal wiele sprzętów nie spełnia minimalnych wymagań dla Windows 11, przez co koniecznością jest używanie poprzedniej wersji oprogramowania.