Korzystasz z tej wersji Androida? Google porzuca ją na zawsze

Google wyłączy możliwość logowania do konta na smartfonach z systemem Android Gingerbread (2.3.7) lub starszym od 27 września.

Jeśli spróbujesz zalogować się na swoje konto Google w tym dniu lub później, możesz otrzymać błąd nazwy użytkownika i hasła. Wystąpi on podczas uzyskiwania dostępu do produktów i usług Google, takich jak Gmail, YouTube i Mapy. Firma sugeruje, że jeśli masz możliwość aktualizacji do nowszej wersji Androida (zwłaszcza Android Honeycomb lub nowszej) to powinieneś to zrobić. Możliwość zalogowania się do swojego konta za pomocą przeglądarki będzie dalej dostępna.

Według artykułu działu wsparcia, Google robi to jako część swoich "ciągłych wysiłków, aby utrzymać dane użytkowników w bezpieczeństwie". Podczas gdy nic konkretnego nie zostało powiedziane, dlaczego tak naprawdę aktualizacja do nowszego systemu jest wymagana, czasami aktualizacje procesów logowania i bezpiecznego przeglądania oznacza, że starsze urządzenia po prostu zostają porzucone. Jeśli posiadasz urządzenie działające na systemie Android Gingerbread, to jest to prawdopodobnie najwyższy czas na jego uaktualnienie.

Blokowanie logowania do konta Google na Androidzie Gingerbread i starszych prawdopodobnie nie jest wielkim problemem, ponieważ bardzo mały procent użytkowników korzysta z tak starej wersji Androida. Z drugiej strony, nawet jeśli zalogujesz się na swoje konto Google na tak starym urządzeniu przed 27 września, to pozostaniesz na nim zalogowany do momentu ręcznego lub przypadkowego wylogowania.

Google podaje, że następujące akcje również mogą spowodować, że napotkasz błąd logowania:

Wykonanie resetu urządzenia do ustawień fabrycznych i próba zalogowania się na konto Google.

Zmiana hasła, która spowoduje wylogowanie na każdym urządzeniu.

Usunięcie swojego konta z urządzenia i próba jego ponownego dodania.

Utworzenie nowego konta na urządzeniu.

Możesz sprawdzić, jakiej wersji Androida aktualnie używasz, przechodząc do Ustawienia -> System -> Zaawansowane -> Aktualizacja systemu.

Źródło: XDA Developers