Kosmiczne przeceny Xiaomi - prezenty na Dzień Dziecka, tanie smartfony [27.05.2022]

Xiaomi wystartowało z dużą wyprzedażą smartfonów na swojej stronie internetowej. Jakie promocje przygotowała firma?



Xiaomi przygotowało kilka interesujących ofert dla klientów swojej strony internetowej. Przed premierą najnowszych smartfonów, chiński gigant chce też pozbyć się nadwyżek magazynowych. Od dzisiaj do 29 maja 2022 (lub do wyczerpania zapasów) możemy znaleźć w ofercie ciekawe telefony w mocno obniżonych cenach. Niektóre smartfony kosztują nawet 1000 zł mniej! Sprawdzamy, jaką ofertę przygotowała firma. Trzeba się spieszyć, bo najlepsze okazje sprzedają się jak świeże bułeczki!

Codziennie pojawiają się też promocje na inne sprzęty Xiaomi - wszystko znajdziesz na stronie producenta. Możemy tam znaleźć świetne akcesoria, które uzupełnią nasz ekosystem Xiaomi: suszarki, odkurzacze, czajniki i inne przydatne gadżety - dzięki nim można bardzo łatwo zbudować cały inteligentny dom!

AKTUALIZACJA 27.05.2022

Już dziś możemy jeszcze bardziej skorzystać z promocji na telefony Xiaomi. Ze względu na Dzień Dziecka, przy zakupie za ponad 549 zł, będziemy mogli odebrać jedno z ciekawych akcesoriów za jedynie 1 zł! Więcej informacji znajdziemy na stronie promocji. Co więcej, Xiaomi oferuje teżciekawe zestawy prezentowe: Zestaw dla miłośnika muzyki; Zestaw dla kreatora; Zestaw dla sportowca i Zestaw dla młodego fotografa. To naprawdę dobry pomysł na prezent dla dziecka, który dopasuje się do jego zainteresowań!

AKTUALIZACJA 25.05.2022

Dzisiaj Xiaomi sprzedaje również swoją przebojową opaskę sportową, Xiaomi Mi Band 6, w bardzo dobrej cenie! W Kosmicznej Promocji możemy kupić ją już za 139 zł - to przecena aż o 80 zł! Więcej informacji można znaleźć na stronie producenta, pod tym linkiem.

Mi Note 10 Lite



Mi Note 10 Lite 6/64 GB Stara cena: 1599 zł; aktualna cena: 999 zł. Link: mi-home.pl

Ciekawy smartfon dla amatorów fotografii. Oferuje 4 aparaty, w tym główny z rodzielczościa 64 MP. Do tego ekran AMOLED o przekątnej 6,47 cala i szybki Snapdragon 730G

Mi 11 Lite 4G



Mi 11 Lite 4G 6/64 GB Stara cena: 1499 zł; aktualna cena: 949 zł. Link: mi-home.pl

Mi 11 Lite 4G 6/128 GB Stara cena: 1599 zł; aktualna cena: 1149 zł. Link: mi-home.pl

Dobra propozycja dla osób, które nie potrzebują 5G. Szybki Snapdragon 732G, do tego bezramkowy ekran AMOLED 6,55 cala i bardzo smukłe wymiary.

Mi 11 Lite 5G



Mi 11 Lite 5G 6/128 GB Stara cena: 1899 zł; aktualna cena: 1199 zł. Link: mi-home.pl

Mi 11 Lite 5G 8/128 GB Stara cena: 1999 zł; aktualna cena: 1299 zł. Link: mi-home.pl

Dobra propozycja dla osób, które chcą spróbować najnowszego standardu internetu mobilnego 5G. Szybki Snapdragon 780G, do tego bezramkowy ekran AMOLED 6,55 cala z odświeżaniem 90 Hz i bardzo smukłe wymiary. Do tego oczywiście modem 5G i dobre aparaty.

Mi 11i 5G



Mi 11i 5G 8/128 GB Stara cena: 2799 zł; aktualna cena: 1899 zł. Link: mi-home.pl

Mi 11i 5G 8/256 GB Stara cena: 2990 zł; aktualna cena: 1999 zł. Link: mi-home.pl

Flagowe podzespoły w bardzo dobrej cenie. Snapdragon 888 zapewni bardzo szybkie działanie, a ekran AMOLED 6,67 cala z odświeżanie 120 Hz będzie płynny jak nigdy dotąd.

Mi 10 Lite 5G



Mi 10 Lite 5G 6/64 GB Stara cena: 1699 zł; aktualna cena: 999 zł. Link: mi-home.pl

Mi 10 Lite 5G 6/128 GB Stara cena: 1799 zł; aktualna cena: 1099 zł. Link: mi-home.pl

Starsza, lecz nadal interesująca propozycja. Snapdragon 765G zapewni łączność 5G, a duży ekran pozwoli na cieszenie się multimediami w każdym momencie.

Mi 10T Lite 5G



Mi 10T Lite 5G 6/64 GB Stara cena: 1499 zł; aktualna cena: 899 zł. Link: mi-home.pl

Idealny pierwszy krok dla osób zainteresowanych 5G. Ponadto bardzo szybki ekran 120 Hz daje naprawdę imponujące wrażenie.

Redmi Note 10

redmi note 10 4g

Redmi Note 10 4/128 GB Stara cena: 999 zł; aktualna cena: 749 zł. Link: mi-home.pl

Coś dla osób szukających dobrej propozycji w niższej cenie. Telefon oferuje odpornośc na zachlapania, niezłe aparty i sporą baterię.

Redmi Note 10 5G



Redmi Note 10 5G 4/64 GB Stara cena: 1099 zł; aktualna cena: 749 zł. Link: mi-home.pl

Redmi Note 10 5G 4/128 GB Stara cena: 1199 zł; aktualna cena: 849 zł. Link: mi-home.pl

Coś dla osób szukających dobrej propozycji w niższej cenie. Telefon oferuje odpornośc na zachlapania, niezłe aparty i sporą baterię. Do tego 5G i mocniejszy procesor od swojego brata bez modemu 5G.

Redmi Note 9 Pro



Redmi Note 9 Pro 6/64 GB Stara cena: 1299 zł; aktualna cena: 849 zł. Link: mi-home.pl

Redmi Note 9 Pro 6/128 GB Stara cena: 1399 zł; aktualna cena: 949 zł. Link: mi-home.pl

Starsza wersja Redmi Note nie powala już wyglądem, ale może skusić dobrą specyfikacją oraz dużą ilością pamięci.

POCO X3 Pro



POCO X3 Pro 6/128 GB Stara cena: 1199 zł; aktualna cena: 949 zł. Link: mi-home.pl

POCO X3 Pro 8/256 GB Stara cena: 1399 zł; aktualna cena: 1099 zł. Link: mi-home.pl

Niezwykle mocny procesor i superszybki wyświetlacz 120 Hz w naprawdę niskiej cenie. POCO X3 Pro to idealny smartfon dla osoby szukającej najlepszego stosunku ceny do jakości.