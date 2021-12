Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zaskoczył inżynierów z NASA

Żywotność Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba niespodziewanie wydłużyła się.

Choć Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba miał opóźniony start, jego precyzyjne uruchomienie nie poszło na marne. NASA poinformowała, że cała procedura przebiegła na tyle pomyślnie, że w rezultacie oczekiwana żywotność teleskopu znacznie wzrosła. Dzięki nadmiarowi paliwa teleskop może działać dłużej niż zakładano.

Minimalny oczekiwany czas pracy urządzenia to 5 lat, ale już przed ostatnim odkryciem NASA stwierdziła, że będzie on wspierać operacje kosmiczne przez okres wynoszący nawet do 10 lat. Teraz okazuje się, że przekroczy wszelkie oczekiwania i będzie działał znacznie dłużej niż optymistyczna początkowa prognoza 10 lat.

Po dogłębnej analizie agencja kosmiczna uznała, że teleskop wymaga mniej paliwa niż pierwotnie zakładano. Jego oszczędność wynika z faktu, że NASA przeszacowała, ile wymagałoby skorygowanie trajektorii Webba i była przygotowana na wszelkie dodatkowe manewry. Udane uruchomienie Webba zaoszczędziło jednak rezerwy paliwa rakietowego, które miały być wykorzystane do tego typu zadań krytycznych. Ponieważ zarówno sam start, jak i korekty kursu przekroczyły początkowe oczekiwania agencji, obserwatorium ma wiele pozostałego paliwa do wykorzystania w nadchodzących latach.

